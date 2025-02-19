TAV Havalimanları 2024 cirosunu açıkladı

TAV Havalimanları, 2024 yılı finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Şirketin toplam yolcu trafiği yüzde 11 artarak 107 milyona ulaştı. Konsolide ciro ise yüzde 27 büyüyerek 1,7 milyar Euroya yükseldi. TAV, 489 milyon Euro FAVÖK ve 183 milyon Euro net kar açıkladı.

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan, 2024’ün operasyonel ve finansal açıdan başarılı geçtiğini belirterek, "Havalimanlarımızda faaliyet gösteren havayollarının filo genişleme stratejileri, artan seyahat talebi ve yakıt verimliliği yüksek uçaklar sayesinde yolcu trafiğimizde büyüme devam etti. 2024’te 71 milyon dış hat yolcusuna hizmet verdik. Artan e-ticaret hacmi, hava kargo trafiğini de destekledi" dedi.

2,5 milyar Euroluk yatırım programı

TAV, 2021’den bu yana yürüttüğü 2,5 milyar Euroluk yatırım programında sona yaklaştı. Bu yatırımlarla şirketin imtiyaz sürelerinin 2025 itibarıyla 32 yıla çıkması bekleniyor.

Almatı Havalimanı’nda Haziran 2024’te açılan yeni dış hat terminali için 257 milyon Euro yatırım yapıldı. Havalimanının satın alınmasından bu yana destinasyon sayısı iki katına çıktı. 2025 itibarıyla yolcu trafiğinin 2021’e kıyasla iki katına çıkması bekleniyor. Şirket, büyümeyi desteklemek için 300 milyon Euroluk ek hava tarafı yatırımı planlıyor.

Antalya Havalimanı’nda devam eden 850 milyon Euroluk yatırımın yüzde 96’sı tamamlandı. Nisan ayında açılması planlanan yeni dış hat terminaliyle kapasite 38 milyondan 65 milyona çıkacak.

Ankara Esenboğa Havalimanı’ndaki 210 milyon Euroluk genişletme yatırımlarının ise 2025’in ikinci çeyreğinde tamamlanması öngörülüyor.

Yenilenebilir enerji yatırımları

TAV, Bodrum ve İzmir’de güneş enerjisi santralleri kurarken, Ankara’da da inşaata başlamayı hedefliyor. 20 milyon dolarlık yatırım ile toplam 16,1 MW kurulu güce sahip olacak bu santraller, üç havalimanının toplam elektrik tüketiminin yüzde 30’unu karşılayacak.

2025 hedefleri

TAV, 2025’te 110 - 120 milyon yolcuya hizmet vermeyi ve 520 - 590 milyon Euro FAVÖK elde etmeyi planlıyor. Net borç/FAVÖK oranının ise 2,5 - 3 arasına inmesi hedefleniyor.

Bu yıl 25. yılını kutlayan TAV Havalimanları, küresel ölçekte 100’den fazla havalimanına hizmet veriyor. Küresel yolcu trafiğinin önümüzdeki 20 yıl içinde iki katına çıkmasının beklendiğini vurgulayan şirket, yeni fırsatları değerlendirmeye devam edecek.