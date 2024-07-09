TAV Havalimanları CEO'su Serkan Kaptan: Kuveyt Havalimanı'nın işletmesinde yer almak istiyoruz

TAV Havalimanları CEO'su Serkan Kaptan, CNBC-e'deki Kazandıran Strateji programında soruları yanıtladı.

Kaptan'ın açıklamasında öne çıkan başlıklar şöyle:

*2024 yılı güçlü başladı. Dış hat bizde çok önemli. Tüm havalimanlarımızı dikkate aldığımızda ilk 6 ayda, dış hat trafiğinde yüzde 20 yukardayız.

*İzmir'de yüzde 25 büyümemiz var. Yurt dışı operasyonlarımızda Almati büyüyor. Geçtiğimiz yıl pandemi öncesi dönemi yakalamıştık. Bu sene onun üzerine çıktık.

*Kuveyt Havalimanı'nın işletmesinde yer almak istiyoruz. Doğu Avrupa'daki varlığımızın ağırlığını Karadağ'a kaydırabiliriz. Almanya şu anda Antalya'ya yolcu getiren bir numaralı pazarımız, Rusya bazında yüzde 40 kaybımız devam ediyor. Tunus bu yıl yüzde 30 büyüdü. Almati'nin çok büyük bir kargo trafiği var.

*Karadağ'ı uzun zamandır takip ediyoruz.

*Antalya'daki yatırımımız devam ediyor, yılbaşında bitecek.