TAV Havalimanları "Engelsiz Bilişim" ödülü aldı

TAV Havalimanları'nın görme engelli yolcular için havalimanlarının erişilebilirliğini artırmak amacıyla WeWALK tarafından geliştirilen "DANIŞ Görüntülü Destek Servisi" ile gerçekleştirdiği iş birliği, Engelsiz Bilişim Ödülleri'nde özel sektör kategorisinde ödüle layık görüldü. TAV Havalimanları'ndan yapılan açıklamaya göre, TAV Havalimanları'nın WeWALK tarafından geliştirilen "DANIŞ Görüntülü Destek Servisi" ile herkes için en iyi seyahat deneyimi hedefiyle hayata geçirdiği iş birliği, Engelsiz Bilişim Ödülleri'nde özel sektör kategorisinde ödüllendirildi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin sekretaryasını yürüttüğü Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu tarafından düzenlenen Engelsiz Bilişim Ödülleri ödül töreni dün BİLTEVT'23: Uluslararası Engelsiz Bilişim 2023 Kongresi açılışında gerçekleştirildi. TAV Havalimanları adına ödülü TAV Havalimanları Türkiye İşletmeler Direktörü Can Karamustafaoğlu teslim aldı. WeWALK tarafından geliştirilen "DANIŞ Görüntülü Destek Servisi" ile gerçekleştirilen iş birliği sayesinde görme engelli yolcular, WeWALK mobil uygulaması üzerinden erişilebilirlik alanında uzman, profesyonel asistanlarla betimleme ve yönlendirme desteği sağlayan DANIŞ'tan Antalya, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Milas-Bodrum ve Gazipaşa-Alanya havalimanlarında ücretsiz yararlanabiliyor.

8 ülkede 15 havalimanı işleten TAV Havalimanları, projeyi yurtdışı havalimanlarına da taşımak üzere çalışıyor. DANIŞ görme engelli bireylerin ihtiyaç duydukları anda akıllı telefonların kameraları kullanılarak profesyonel asistanlardan görüntülü destek hizmeti alabilmelerini sağlıyor.Daha önce görme engelliler için geliştirdikleri akıllı baston teknolojisiyle TIME dergisi yılın icadı seçilen, Edison Vakfı tarafından verilen Altın Ödüle layık görülen WeWALK ekibi tarafından geliştirildi. DANIŞ özelliğine uygulama marketlerde bulunan WeWALK uygulamasının alt bölümünde bulunan ilgili sekmeden erişilebiliyor. "Asistana Bağlan" butonuna tıklayarak DANIŞ hizmeti kullanılmaya başlanabiliyor. İlk kez DANIŞ'a bağlanıldığında, kamera ve mikrofon izinlerinin onaylanması isteniyor. Bu izinleri onayladıktan sonra arka kamera otomatik olarak açılıyor ve dakika bazlı hizmet almaya başlanıyor.

DANIŞ, çevredeki nesneleri tanımlamak, yön bulmaya yardımcı olmak, metinleri okumak veya genel bilgilendirme sağlamak gibi birçok farklı görevi yerine getirebiliyor.WeWalk ekibi, DANIŞ Partner ağını genişleterek uygulamanın daha fazla noktada görme engelli bireylere ücretsiz hizmet sunmayı hedefleyen aynı zamanda uygulamayı yapay zeka altyapılarıyla geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.