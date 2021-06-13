TAV Havalimanları, Orta Asya ve Afrika yatırımlarına odaklandı

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, Türkiye’nin aşılamada hızlandığını, bununla birlikte seyahat kısıtlamalarının kalkacağına inandığını ifade etti.

Salgın nedeniyle her ülkenin farklı uygulamaları bulunduğunu aktaran Şener, “Bir ülkede 14 gün karantina, birinde karantina yok ama aşı isteniyor, öbüründe 72 saat önce PCR testi isteniyor. Bu uygulamalarla ilgili karışıklıklar vardı. Şimdi yavaş yavaş bunlar düzene giriyor.” diye konuştu.

Şener, salgın sürecinde her ülkenin bilim insanları, politikacıları ve ekonomistlerinin bir türlü aynı çizgide bulunamadığını, herkesin kendi bulunduğu alan açısından duruma baktığını söyledi.

Türkiye’nin salgın sürecinde Güvenli Turizm Sertifikası ile çok akıllı bir iş yaptığını ifade eden Şener, “Türkiye’ye geçen sene salgın sürecine rağmen önemli sayıda turist geldi. Bu sene daha iyi olacağına inanıyorum.” dedi.

“Yolcular dijital uygulamalara çabuk adapte olabiliyor”

Sani Şener, aşılama oranı yükseldikçe dünyada salgın sorununun çözüldüğüne işaret ederek, aşıdan kesinlikle kaçınmamak gerektiğini söyledi.

Salgın sonrası yolcu davranışlarında değişiklik olup olmadığını ölçümlediklerini belirten Şener, dijitalizasyonun çok arttığını ve yolcu tarafından bunun kabul edildiğini gördüklerini, yolcuların dijital uygulamalara çabuk adapte olabildiğini anlattı.

Şener, artık havalimanlarında güvenliğin yanında sağlık güvenlik taramasının da olacağını belirterek, “Salgın sürecinde uçak içinin ve havalimanlarının çok emniyetli ve sağlıklı olduğunu gördük. Salgınla alakalı hiçbir sıkıntı çıkmadı.” diye konuştu.

“Hepimiz iş modellerimizi değiştirmeye mecburuz”

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Şener, TAV Havalimanları olarak Almatı Havalimanı'nı işletmeye başladıklarını anımsatarak, Almatı’nın İpek Yolu’nun en önemli merkezlerinden biri olduğunu vurguladı.

Yeni yatırımlara ilişkin soru üzerine Şener, “Yolcu büyümesinin olacağı yerlerle ilgileniyoruz. Gelişmiş ülkelere değil, gelişmekte olan ülkelere bakıyoruz. Orta Asya ve Afrika’ya odaklanıyoruz.” dedi.

Şener, salgın sonrasında dünyadaki bütün regülasyonların güncellenmesi gerektiğini belirterek, “Kovid-19’dan sonra hepimiz iş modellerimizi değiştirmeye mecburuz. Şirketler de, hükümetler de, ülkeler de devamlı stratejilerini geliştirdiler. Biz de stratejilerimizi devamlı geliştirerek kendimizi yeni döneme adapte etmek istiyoruz. Bu adaptasyonu eski kurallarla yönetemezsiniz.” diye konuştu.

Seyahat ve turizm sektörlerinin aynı tarafta bulunduğuna işaret eden Şener, seyahatlerin önünün açılması için her ülkenin sektör paydaşlarının kendi hükümetlerini ikna etmeye çalıştığını söyledi.