TAV Havalimanları’ndan yatırım hamlesi ve temettü açıklaması

TAV Havalimanları, 2025 yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Şirket, ocak-mart döneminde toplam 17,8 milyon yolcuya hizmet verdi. Dış hat yolcu trafiği yüzde 5 artışla 9,8 milyona, iç hat yolcu trafiği ise yüzde 4 artışla 8 milyona ulaştı.

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan, yapılan yatırımların etkisiyle şirketin operasyonel büyümesini sürdürdüğünü vurgularken, "Yaz sezonunun canlı geçmesini bekliyoruz" dedi.

Antalya Havalimanı’ndaki terminal ve hava tarafı yatırımlarının nisan ayında tamamlandığını belirten Kaptan, bu yatırımlarla birlikte havalimanının kapasitesinin 80 milyon yolcunun üzerine çıkacağını ifade etti. Ayrıca uzun vadeli proje finansmanı için bankalarla anlaşmanın da imzalandığı açıklandı.

Ankara’daki yatırımların da planlanan takvime uygun ilerlediğini belirten Kaptan, yatırımların ikinci çeyrek içinde tamamlanacağını duyurdu. Ayrıca Bodrum ve İzmir’deki güneş enerjisi santrali projelerinin de yılın ikinci çeyreğinde tamamlanmasının beklendiğini söyledi.

2025 yılının ilk çeyreğinde ciro yüzde 18 artarak 379 milyon Euro'ya ulaştı. Cirodaki bu güçlü artışta, fiyat ayarlamaları, artan ticari harcamalar, Almatı’da açılan yeni ticari alanlar ve Katar’da başlatılan yeni projelerin etkili olduğu kaydedildi.

Buna karşın, düşük sezon etkisi, TL enflasyonu ve geçen yıl elde edilen bir kerelik gelirlerin olmaması gibi nedenlerle, FAVÖK büyümesi ciro artışının gerisinde kaldı. Ayrıca bu dönemde 40,1 milyon Euro tutarında gayri nakdi etki, net karlılık üzerinde baskı yarattı.

Net borçluluk ise 1,8 milyar Euro'da sabit kaldı. Kaptan, bu durumun yatırım dönemine rağmen finansal disiplinin korunduğunu gösterdiğini belirtti. Ayrıca TAV Yönetim Kurulu’nun, 2025 yılı net karından temettü dağıtma niyetini yatırımcılarla paylaştığı da açıklandı.