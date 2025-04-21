TAV Havalimanları'nın teklif verdiği Kuveyt Havalimanı ihalesi iptal edildi
TAV Havalimanları'nın teklif verdiği 23 Haziran 2024 gerçekleşen Kuveyt Uluslararası Havalimanı Terminal 2 ihalesinin iptal edildiği öğrenildi.
s'nın teklif verdiği 23 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşen Kuveyt Uluslararası Havalimanı Terminal 2 işletme ve bakım hizmeti ihalesi Kuveyt Sivil Havacılık İdaresi tarafından iptal edildi.
Şirketten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Şirketimiz, Kuveyt Sivil Havacılık İdaresi tarafından düzenlenen, Kuveyt Uluslararası Havalimanı Terminal 2 işletme ve bakım hizmeti ihalesine 23 Haziran 2024 tarihinde teklif sunmuştu. Söz konusu ihale Kuveyt Sivil Havacılık İdaresi tarafından iptal edilmiştir."