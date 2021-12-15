TAV İnşaat’ın Bahreyn Havalimanı projesine iki ödül

Havalimanı inşaatı alanında hizmet veren TAV İnşaat, Middle East Economic Digest (MEED) tarafından düzenlenen törende Bahreyn Uluslararası Havalimanı yeni terminal binası ve bağlantılı işlerini içeren projeyle iki kategoride ödül aldı.

TAV İnşaat; 2015, 2016 ve 2017’de de sırasıyla Hamad, Medine ve Riyad havalimanı projeleriyle MEED tarafından ‘Yılın Ulaştırma Projesi’ ödülüne layık görülmüştü.

Yenileme ile yıllık yolcu kapasitesi 13,5 milyona çıktı

TAV İnşaat, Bahreyn Havalimanı projesi kapsamında yeni terminal binası yapımı, apron-taksi yolu rehabilitasyon çalışmaları, merkezi hizmet kompleksi ve 3 bin 500 araç kapasiteli çok katlı otopark inşasını gerçekleştirdi. Yenilemeyle birlikte 219 bin metrekare alana sahip olan yeni terminal binasının yıllık yolcu kapasitesi 13,5 milyona çıktı.

Aldıkları ödüllere ilişkin açıklama yapan TAV İnşaat Genel Müdürü Ümit Kazak, “Havalimanları özel uzmanlık gerektiren, onlarca farklı sistemin uyum içinde çalıştığı, küresel standartlara sahip, hata payının olmadığı projeler. Geçtiğimiz süreçte özellikle Körfez Bölgesi’nde önemli bir başarı ivmesi yakaladık. Beş ülkenin başkent havalimanları ve İslam dünyasının ikinci en önemli şehri Medine Havalimanı’nın yapımını TAV İnşaat olarak gerçekleştirdik. Bahreyn’in modernizasyon hamlesinin en önemli adımlarından biri olan havalimanı projesiyle bu sene iki önemli kategoride ödüllendirilmesinden mutluluk duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.