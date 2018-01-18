TAV Kopenhag’da özel yolcu salonu işletecek

TAV Havalimanları'nın iştiraki TAV İşletme Hizmetleri son olarak Kopenhag'daki yolcu salonunu hizmete açtı.

Danimarka'nın ana giriş kapısı olan havalimanı 2017'de 29,2 milyon yolcuya hizmet verdi. TAV İşletme Hizmetleri, Kopenhag Havalimanı'nda bulunan Primeclass Lounge’ı 10 yıl süreyle işletecek.

"Yolcularımızın değişen ihtiyaç ve beklentilerine uygun ürün ve hizmetler geliştiren şirketimizin portföyüne Kopenhag Havalimanı'nı da eklemekten mutluluk duyuyoruz" diyen TAV İşletme Hizmetleri Genel Müdürü Ali Bora İşbulan, " Bugün dünyanın dört bir yanındaki 30 havalimanında yer alan 57 yolcu salonumuzda günde yaklaşık 13 bin misafirimizi ağırlıyoruz. Global bir şirket olarak, bu iş modeliyle, çok daha geniş coğrafyalarda faaliyet gösteren bir havalimanı hizmet şirketi olmak en büyük hedefimiz. Bu amacımızın ülkemizin tanıtımına ve imajına yapacağı pozitif katkıya da yürekten inanıyoruz. TAV İşletme Hizmetleri olarak salon işletmeciliğinin yanı sıra TAV Havalimanları Holding bünyesindeki havacılık dışı gelirleri de yönetiyoruz. Ayrıca Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerinde havalimanı, demiryolu, denizyolu ve kruvaziyer terminallerindeki reklam ve tanıtım alanlarının pazarlanması ve ticari alan tahsisi sağlanması gibi faaliyetleri de yürütüyoruz. Öte yandan yılda 100 binden fazla yolcuya karşılama ve uğurlama hizmeti de verirken aynı zamanda CIP Servis, TAVPort.com, Airporteasy.com, TAV Passport Card, primeclass ve Lounge Card gibi üyelik programlarını da yönetiyoruz" şeklinde değerlendirmede bulundu.

Türk Hava Yolları, Pegasus ve Atlas Global’in İstanbul Kopenhag arasında düzenli seferleri bulunuyor.