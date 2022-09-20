TAV, Lagos Havalimanı'na talip

TAV Havalimanları içinde yer aldığı konsorsiyum ile Nijerya Lagos Havalimanı dış hat yolcu ve kargo terminallerinin 20 yıl süreyle işletilmesi ve geliştirilmesi için açılan ihaleye teklif sundu.

Şirketten dün akşam KAP'a yapılan açıklamada, konsorsiyumun TAV Havalimanları, Nahco Management ve Planet Project tarafından oluştuğu belirtildi.

Açıklamada, Lagos Havalimanı'nın 2021 yılında 1.6 milyonu dış hatta olmak üzere toplam 6.1 milyon yolcuya hizmet verdiği belirtilirken, 2019'da bu rakamın 3.2 milyonu dış hatta olmak üzere toplam 7.6 milyon olduğu ifade edildi.