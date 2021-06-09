TAV, Milano Bergamo'da HelloSky Lounge markasıyla hizmet verecek

TAV İşletme Hizmetleri iştiraki, Barselona merkezli havalimanı ağırlama hizmetleri şirketi GIS, İtalya’daki Milano Bergamo Havalimanı için ‘HelloSky’ markası altında Haziran itibarıyla faaliyete geçecek yeni yolcu salonunu tanıttı. 2019 yılında 13,8 milyonu aşkın yolcu trafiğiyle İtalya'nın üçüncü büyük havalimanı olan Milano Bergamo’nun yönetim şirketi SACBO, havalimanı servis yelpazesine yeni bir proje daha ekleyerek TAV İşletme Hizmetleri ile işbirliğine gitti.

Yeni HelloSky Lounge, 750 metrekare büyüklüğünde ve 130 kişilik oturma kapasitesi ile Milano Bergamo Havalimanı'nda iç ve dış hatlara tahsis edilecek. 10 farklı bölümden oluşuna salon, 2020 yılında genişletilen ek terminalde, yeni pasaport kontrol alanının hemen önünde yer alıyor.

"Dünya çapında tercih edilen bir marka olma yolundayız"

İtalya'da devam eden genişleme stratejileri kapsamında, şimdi de Milano Bergamo Havalimanı’nda faaliyetlere başladıklarını söyleyen TAV İşletme Hizmetleri CEO'su Güçlü Batkın, “Bu işbirliğimizi havalimanı ağırlama hizmetlerinde dünya çapında tercih edilen bir marka olma yolunda bizim için bir kilometre taşı olarak görüyoruz. Buradaki amacımız, HelloSky Lounge’larımız aracılığıyla benzersiz ve kusursuz bir müşteri deneyimi sunmak. Dijital dönüşüm yatırımımızla müşterilerimize kaliteli hizmet sunmaya ve havalimanlarında iş ortaklarımızın güvenilir çözüm ortağı olmaya devam edeceğiz.” dedi.

SACBO Başkanı Giovanni Sanga ise "Hava taşımacılığının bu yeni döneminde, yolculara yeni alanlar ve hizmetler sunan bir yatırımda bulunarak HelloSky Bergamo'yu faaliyete geçirmekten memnuniyet duyuyoruz. Salon, seyahat öncesi havaalanındaki transit deneyimini olabildiğince konforlu hale getirmeye yardımcı olurken,TAV İşletme Hizmetleri’nin profesyonelliği sayesinde, mümkün olan en iyi deneyimi sunacağımızdan eminiz." şeklinde konuştu.