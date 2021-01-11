TAV Milas-Bodrum Genel Müdürlüğü görevine İclal Kayaoğlu atandı

Salgına rağmen geçen yıl 1 milyon 493 bin yolcuyu ağırlayan Milas-Bodrum Havalimanı, hizmetlerini ara vermeden sürdürüyor. Havalimanında gerçekleştirilen yeni atama ile Genel Müdürlük görevine 2015'ten bu yana Terminal İşletme Koordinatörü olarak görev yapan İclal Kayaoğlu atandı.

Ankara Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Kayaoğlu, 1996'da Havaş Havaalanları Yer Hizmetleri AŞ'de Müşteri İlişkileri Uzmanı olarak havacılık sektörüne girdi.

Atatürk Havalimanı Havaş Yolcu Hizmetleri Müdür Yardımcısı olarak 2001'de göreve başlayan Kayaoğlu, 2002'de Esenboğa Havalimanı, 2003'te Milas-Bodrum Havalimanı Havaş Yolcu Hizmetleri ve Harekat Müdürü olarak görevlendirildi. 2014'te TAV Milas-Bodrum Terminal İşletme Müdürü olan Kayaoğlu, 2015'ten bu yana Terminal İşletme Koordinatörü olarak görev yapıyordu.