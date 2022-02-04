TAV, net sıfır emisyon bildirgesini imzaladı

TAV, Avrupa Sivil Havacılık Konferansı (ECAC) üyesi ülkelerin ve özel sektör kuruluşlarının imzasına açılan net sıfır emisyon bildirgesini imzaladı. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin yanı sıra Avrupa Havalimanları Konseyi’nin (ACI Europe) de aralarında olduğu sektörel kuruluşlar ve 34 ülkeden 80’e yakın havalimanı işletmecisi bildirgeye imza attı. İmzacılar arasında Türkiye’den TAV da yer aldı.

TAV bildirgeye, Türkiye, Makedonya, Gürcistan ve Kazakistan’da işlettiği toplam dokuz havalimanıyla katıldı.

TAV’ın işlettiği Antalya, Ankara Esenboğa ve İzmir Adnan Menderes havalimanları ACI tarafından oluşturulan Havalimanı Karbon Sertifikasyonu ACA Programı’nda karbon-nötr seviyesinde bulunuyor. Milas-Bodrum’un yanı sıra Hırvatistan Zagreb ve Tunus Enfidha havalimanları da programda yer alıyor.

Fransa’nın Toulouse kentinde toplanan Avrupa Birliği Havacılık Zirvesi’nde açıklanan bildirgeyle havacılık sektöründe iklim değişikliğine yol açan emisyonların 2050’ye kadar sıfırlanması taahhüt edildi.

“Çevresel etkimizi en aza indirmek üzere çalışıyoruz”

Bildirgenin imzalanmasına ilişkin açıklama yapan TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, “TAV olarak sürdürülebilirliği tüm operasyonlarımızın odağına alıyoruz. Paydaşlarımız için en yüksek faydayı yaratırken faaliyetlerimizin çevresel etkilerini en aza indirmek üzere çalışıyoruz. İklim değişikliğiyle mücadelenin gelecek nesillere borcumuz olduğuna inanıyoruz. Bu alanda küresel ölçekteki standartları benimseyerek sektörün öncü markaları arasında yer almak üzere çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.

Avrupa Havalimanları Konseyi (ACI Europe) Başkanı Olivier Jankovec ise, “Bu bildirgeye imza atan her bir havalimanı, endüstrimizin, ekonominin ve toplumun geleceği için somut bir fark yaratıyor, sürdürülebilir bir gelecek yönündeki adımlarını ve vizyonlarını göstermeye devam ediyor.” dedi.