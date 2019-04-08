TAV: Tazminat çalışması sürüyor

08 Nisan 2019

TAV, sözleşme süresi bitmeden ticari uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanı'yla ilgili zarar tespit çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Atatürk Havalimanı terminal binaları, otopark ve genel havacılık terminalinin işletme hakkı 3 Temmuz 2005'den başlamak üzere 2 Ocak 2021 yılına kadar toplam 15,5 yıllık süre için TAV İstanbul Terminal İşletmeciliği AŞ'ye aitti.

Şirket daha önce yaptığı açıklamasında, İstanbul Havalimanı'nın kira sözleşmesi bitmeden önce açılması durumunda, çakışma döneminde oluşacak kâr kayıplarının DHMİ tarafından tazmin edileceğini duyurmuştu.

Konuya ilişkin TAV tarafından bu sabah yapılan yeni açıklamada, "Atatürk Havalimanı'nın sözleşme süresinden daha önce ticari uçuşlara kapanması nedeniyle şirketimizin uğrayacağı kâr kayıplarının hesaplanmasına ilişkin DHMİ, şirketimiz ve danışmanlar tarafından yapılan çalışmalar devam etmektedir" denildi ve kâr kayıplarının tazminine ilişkin bilgilendirmenin beklendiği kaydedildi.

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