TAV Technologies 'Great Place to Work' sertifikası aldı

TAV Havalimanları Holding’in iştiraki TAV Technologies, çalışan memnuniyeti konusunda yaptığı çalışmaları tescil ettirdi. Havalimanı teknoloji çözümleri alanında üç kıta ve 12 ülkede, 30’dan fazla havalimanına uluslararası organizasyonu ile hizmet veren TAV Technologies, kurum kültürü konusunda araştırma ve danışmanlık hizmeti veren Great Place to Work Enstitüsü tarafından verilen sertifikasyonu almaya hak kazandı.

Bugün 12 ülkede 30’dan fazla havalimanında ürün ve hizmetleriyle yer aldıklarını söyleyen TAV Technologies Genel Müdürü Kerem Öztürk, Sahip olduğumuz çok uluslu ve yetkin insan kaynağı sayesinde küresel ölçekte rekabet ediyoruz. Çalışan memnuniyeti tüm süreçlerimizin odağında yer alıyor. Şeffaf ve açık iletişime dayalı, çalışanların karar süreçlerine katıldığı, güvene dayalı bir iş kültürünü geliştirmek üzere çalışıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz çalışmaların sonuçlarını, bu alanda uluslararası ölçekte kapsamlı bir program yürüten Great Place to Work Enstitüsü ile değerlendirdik. Çalışanlarımızın mutluluğunu en üst düzeyde tutarak en iyi işverenler arasında yer almak üzere çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.