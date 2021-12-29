TAV ve Fraport Antalya havalimanı sözleşmesini imzaladı

TAV Havalimanları, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada, Fraport TAV Antalya Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş. ile DHMİ arasında imtiyaz kira sözleşmesinin 28 Aralık’ta imzalandığını açıkladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Şirketimiz ve Fraport tarafından oluşturulan ortak girişimin Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından düzenlenen Antalya Havalimanının kapasite artırımına yönelik ilave yatırımların yapımı ile iç/dış hatlar, genel havacılık, CIP terminalleri ve mütemmimlerinin işletme haklarının kiralanmak suretiyle verilmesi ihalesini kazandığını ve gerekli onayların alınması ve hukuki prosedürlerin tamamlanmasını takiben, Ortak Girişim taraflarınca kurulacak olan şirket ile DHMİ arasında bir imtiyaz kira sözleşmesi imzalanacağını 1 Aralık 2021 tarihli özel durum açıklamamızda değerli yatırımcılarımıza duyurmuştuk.

Antalya Havalimanı'na ihale konusu yatırımların yapılması ve havalimanının 2027 yılından itibaren 25 yıl süreyle işletilmesi faaliyetlerini yürütmek üzere Ortak Girişim tarafından kurulan ve şirketimizin %51 oranında iştirak ettiği Fraport TAV Antalya Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş. ile DHMİ arasında imtiyaz kira sözleşmesi 28 Aralık 2021 tarihinde imzalanmıştır.”