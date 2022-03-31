TAV’da üst düzey yönetim değişiklikleri

TAV Havalimanları’nda üst yönetim değişiklikleri gerçekleşiyor. Şirketin kurucu ortağı ve kuruluşundan bu yana İcra Kurulu Başkanlığı’nı yürüten Sani Şener, Yönetim Kurulu Başkan Vekili oldu. 2016’dan bu yana İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı’nı sürdüren Serkan Kaptan ise, İcra Kurulu Başkanı olarak atandı. Franck Mereyde Murahhas Aza, CFO Burcu Geriş de İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Değişiklikler 1 Mayıs 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak.

İstanbul Atatürk Havalimanı yap-işlet-devret projesiyle kurulan TAV’ın bugün 8 ülkede 15 havalimanından oluşan bir portföyü yönettiğine dikkat çeken TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, “Bugün şirketimizin geleceğini şekillendirecek ve uzun zamandır üzerinde çalıştığımız kurumsal değişiklikleri açıklamaktan mutluluk duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak şirketin stratejisi ve ilişkilerinde destek vermeyi sürdüreceğim.” dedi.

SERKAN KAPTAN

Lisans derecesini İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü’nünden alan ve 2002’de Marmara Üniversitesi MBA programını tamamlayan Serkan Kaptan, 1998’de İstanbul Atatürk Havalimanı yap-işlet-devret projesi ile TAV Havalimanları Holding’e katıldı. 2001’e kadar TAV Havalimanları Holding’in ortağı VIE’ye ait Airport Consulting Vienna şirketinde havalimanı işletme danışmanı olarak görev alan Kaptan, 2002’den itibaren TAV Havalimanları’nda iş geliştirme ve strateji, havayolu pazarlama, araştırma-geliştirme ve yatırımlarından sorumlu olarak görev üstlendi.

Havalimanı ve havayolu işletmeciliği ile kamu-özel sektör iş birliği ile yapılan altyapı projelerinde 25 yıllık deneyime sahip olan Kaptan, 2016’dan itibaren TAV Havalimanları Holding İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı görevinin yanı sıra holdingin tüm iştiraklerinde yönetim kurulu üyesi olarak yer alıyor.

FRANCK MEREYDE

6 Nisan 1972’de doğan Franck Mereyde, İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra Jeofizik ve Uzay Teknikleri alanında yüksek lisans yaptı. Kariyerine Environnement Canada ve Météo France’de başladı. Kamu yönetiminde ulaşım ve sivil havacılık konusunda danışman olarak görev üstlendi. Mereyde, Paris-Charles de Gaulle Havalimanı Operasyonlardan Sorumlu Direktör Yardımcısı olarak 2005 yılında Groupe ADP’ye katıldı ve daha sonra Direktör olarak görev üstlendi. Aynı zamanda Groupe ADP’nin Kargo Bölümü’nden de sorumlu olarak hizmet verdi. 2007 yılında Paris-CDG Terminal 2A, 2B, 2C ve 2D Direktörlüğü’nü, Ocak 2010’da ise hızlı tren bağlantısı TGV/RER sorumluluğunun yanı sıra 2E, 2F ve 2G terminallerinin de yöneticiliğini üstlendi. 1 Mart 2011’de Paris-Orly Havalimanı Genel Müdürü olarak atanan Mereyde, Aéroports de Paris Management ve Hub Safe şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği görevini üstlendi. 1 Eylül 2017’den bu yana TAV Havalimanları Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor.

BURCU GERİŞ

1999’da Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Burcu Geriş, daha sonra London Business School ve Columbia Business School’dan MBA derecesi aldı. Profesyonel iş yaşamına başladığı Garanti Bankası’nda 1999-2005 yılları arasında Hazine ve Proje Finansmanı bölümlerinde çalıştı. TAV Havalimanları Holding bünyesine 2005’te katılan Geriş, Şirket’in Proje ve Yapılandırılmış Finansman Bölümü’nün başında yer aldı. 2012’de CFO, 2014’te Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlenen Geriş, 2015’te Dünya Ekonomik Forumu tarafından Genç Küresel Lider unvanına ve 2013’te de Women’s Forum tarafından Rising Talent unvanına lâyık görüldü.

2016-2022 yıllarında Türkiye’nin En Etkin 50 CFO’sundan biri seçilen Geriş’in TAV grup şirketlerindeki yönetim kurulu üyeliklerinin yanı sıra Women Corporate Directors (WCD), Professional Women’s Network (PWN), Global Board Ready Women (GBRW), Global İlişkiler Forumu Genç Profesyoneller Programı, BÜMED, CBS ve LBS Mezunlar Dernekleri üyeliği bulunuyor.