TAV'dan Kuzey Makedonya'ya 49,7 milyon euroluk yatırım

TAV Havalimanları Holding, Kuzey Makedonya hükümeti ile şirketin ülkedeki mevcut havalimanlarına ve bazı kamu altyapı projelerine önümüzdeki üç sene içerisinde 49.7 milyon euro yatırım yapmak için anlaştı.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, söz konusu yatırım tutarının, daha önce Kuzey Makedonya hükümeti ile şirket arasında imzalanan imtiyaz anlaşmasının eki gereği planlanan İştip Kargo Havalimanı yatırımının yerine geçeceği belirtildi.

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, TAV Havalimanları olarak eski Yugoslavya bölgesindeki tüm ihalelerle ilgilendiklerini belirterek, bu bölgede sağlam adımlarla büyümeyi sürdüreceklerini ifade etmişti.