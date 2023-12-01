TAV'ın 400 milyon dolar tahvil ihracına dört kat talep

TAV Havalimanları tarihindeki ilk yurt dışı tahvil ihracı için Londra’da yürüttüğü yatırımcı görüşmelerini tamamladı.

Beş yıl vadeli olarak 400 milyon dolar tutarında ihraç edilmesi planlanan tahvile başta Amerika, Avrupa ve Asya’da yerleşik olmak üzere dünya çapında 100’ün üstünde yurt dışı kurumsal yatırımcıdan 1,5 milyar dolar talep geldi.

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkan Yardımcısı ve Finans Grup Başkanı Burcu Geriş “Planlanan 400 milyon dolarlık tahvil ihracımıza yüzde 8,5 gibi günümüz piyasa şartlarında olumlu bir faiz oranıyla yaklaşık dört kat talep aldık. Yurtdışı kurumsal yatırımcıların şirketimize ve ülkemize güvenini gösteren bu gelişmeden dolayı mutluluk duyuyoruz. Kur takası işlemleri sonucunda tahvilin dolar cinsinden yüzde 8,5 olan faizinin avro cinsinden yüzde 6,87 olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. Bu kaynağı karlılığımızı artırmak ve ortalama işletme süremizi uzatmak için Antalya, Almatı ve Ankara başta olmak üzere sürdürdüğümüz yaklaşık 1,2 milyar dolarlık yatırım programımız içinde kullanmayı planlıyoruz. Yeni yatırımların Almatı’da 2024’te, Antalya’da da 2025’te devreye girmesiyle önemli bir eşiği atlayacağız” dedi.

Şirketin tahvil ihracına ilişkin kredi derecelendirme notu S&P tarafından B+, Fitch tarafından da BB olarak belirlenmişti. Tahvil satışının SPK onayının ardından 7 Aralık’ta gerçekleşmesi ve akabinde tahvilin İrlanda borsası Euronext’te işlem görmeye başlaması planlanıyor.