TAV’ın işlettiği Medine Havalimanı’na 'Ortadoğu’nun En İyi'si ödülü

TAV, uluslararası hava taşımacılığı derecelendirme kuruluşu Skytrax tarafından açıklanan Dünya Havalimanı Ödülleri listesinde bu yıl dört havalimanıyla yer aldı.

TAV’ın işlettiği Medine Havalimanı, Skytrax'tan 'Ortadoğu’nun En İyi'si ödülü alırken, TAV’ın portföyünde yer alan Riga, Zagreb ve Tiflis ise Doğu Avrupa’nın en iyi 10 havalimanı arasında yer aldı.

Yolcu terminali 1,2 milyar dolara yenilendi

TAV Havalimanları, 2019’da 8,4 milyon yolcuya hizmet veren Medine Havalimanı’nı 2037’ye kadar işletme hakkına sahip bulunuyor. Ağırlıklı olarak Umre ve Hac yolcularına hizmet veren havalimanında, TAV’ın yaklaşık 1,2 milyar dolar yatırımla yenilediği yolcu terminali Nisan 2015’te hizmete açıldı. Yeni terminal binası Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinde Enerji ve Çevresel Tasarımda Liderlik (LEED) sertifikası alan ilk bina oldu.

"Sekiz ülkede 15 havalimanı işletiyoruz"

Konuya ilişkin açıklama yapan TAV Havalimanları İşletmelerden Sorumlu Grup Başkanı Kürşad Koçak, “TAV olarak bugün sekiz ülkede 15 havalimanı işletiyoruz. Servis şirketlerimizle birlikte ürün ve hizmetlerimiz 26 ülkede 92 havalimanında yer alıyor. Entegre iş modelimiz sayesinde, seyahat deneyiminin her adımında hizmet veriyoruz. Böylece yolcularımızın ihtiyaçları ve beklentilerini yakından takip ederek, hızlı bir şekilde inovatif çözümler üretiyoruz." dedi.