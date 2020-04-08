TAV'ın işlettiği tüm havalimanlarında yolcu sayısı yüzde 56 azaldı

08 Nisan 2020

TAV Havalimanları tarafından yurt içi ve yurt dışında işletilen tüm havalimanlarında yolcu sayısı koronavirüs salgınının etkisiyle Mart ayında yüzde 56 düşüşle 2,18 milyon oldu.



TAV'dan yapılan açıklamaya göre, Şirketin dış hat uçuşlarda yolcu sayısı yüzde 64 düşüşle 765 bin 816 olurken, iç hat uçuşlarında yolcu sayısı yüzde 50 düşüşle 1,42 milyon oldu.



TAV'ın havalimanlarında yolcu sayısı şu şekilde oluştu: