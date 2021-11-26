TAV’ın Tunus’taki borç yapılandırması yılın altyapı finans anlaşması seçildi

TAV Havalimanları, bu yıl yedincisi düzenlenen Bonds&Loans Turkey Ödülleri’nde, Tunus’ta gerçekleştirdiği borç yapılandırması anlaşmasıyla ‘Yılın Altyapı Finans Anlaşması’ ödülüne layık görüldü.

TAV, Şubat 2021’deki borç yapılandırması öncesinde, Kasım 2019’da da Tunus hükümetiyle anlaşarak imtiyaz sözleşmesinin şartlarını yeniden yapılandırmıştı. TAV Havalimanları Tunus’ta Enfidha ve Monastir havalimanlarının 2047’ye kadar işletme hakkına sahip bulunuyor. İki havalimanı 2019’da toplam 3 milyon yolcuya hizmet verdi.

Yapılandırma ile borç, 233,6 milyon euroya indi

TAV Havalimanları Finans Grup Başkanı (CFO) Burcu Geriş, iki havalimanı işlettikleri Tunus’ta borç yapılandırması görüşmelerini Şubat 2021’de başarıyla sonuçlandırdıklarını anımsattı. Yapılandırma sonucunda TAV Tunus’un 2020 üçüncü çeyrek itibarıyla 371 milyon euro olan banka borcunun 233,6 milyon euroya indiğini söyleyen Geriş, “Böylece TAV Tunus şirketimiz sürdürülebilir bir borç yapısına sahip oldu. Bu işleme bağlı olarak bir defaya mahsus 109 milyon euro gelir kaydettik. Tüm tarafların ortak faydasını ortaya çıkaran bu zorlu anlaşmayı başarıyla tamamlamış olmaktan ve ödül almaktan dolayı mutluluk duyuyoruz.” diye konuştu.



TAV Havalimanları Proje ve Kurumsal Finansman Koordinatörü Emre Mutlu da, şunları söyledi: “TAV Tunus borç yapılandırması işlemi sahip olduğu finansman yapısıyla örnek bir proje oldu. Süreç içerisinde çeşitli zorluklar yaşamamıza rağmen kreditörler ve ilgili taraflarla sağlıklı, yapıcı ve sorun çözen iletişimimizi devam ettirerek, Şubat 2021 yılında işlemin kapanışını başarıyla gerçekleştirdik. Bond&Loans tarafından bu işlemin yılın altyapısı projesi ödülüne layık görülmesi bizi ayrıca mutlu etti.”