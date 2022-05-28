Tavuk Dünyası, 10. yılında 120 milyon TL yatırım yapacak

Yener KARADENİZ

İlk restoranını 2012 yılında İstanbul’da açan ve aradan geçen 10 yılda 264 şubeye ulaşan Tavuk Dünyası, bu yıl 120 milyon TL yatırım yaparak 40 restoran daha açacak. Gagawa markasıyla Rusya pazarında 23 restorana ulaşan şirket, Avrupa’ya ise İspanya’da açacağı mağaza ile giriş yapacak. Şirketin 10 yılı ve önümüzdeki dönem hedefleri ile ilgili düzenlenen toplantıda konuşan Tavuk Dünyası CEO’su Volkan Mumcu, “Önemli hedeflerle 2022 yılında da büyümeye devam ediyoruz. 2022 yılı sonu için hedefimiz 2 milyar TL’yi aşan ciroya ulaşarak, 25 milyondan fazla misafirimizi restoranlarımızda ağırlamak” dedi.

Türkiye’de ‘Fast Casual’ restorancılığın önemli oyuncuları arasında yer alan markanın 52 ilde halihazırda 264 mağazası bulunuyor. Şirketin Kıbrıs’ta da 2 adet şubesi bulunuyor ve 3’üncüsü için de hazırlıklar sürüyor. Tavuk Dünyası bu yıl sonuna kadar açacağı yeni mağazalar ile restoran sayısını 300’e çıkarmayı hedefliyor. Yurt dışında 25 restoranı bulunan Tavuk Dünyası, bu yıl İspanya’da yapmayı hedeflediği ilk restoran yatırımıyla Avrupa’ya da açılacak.

30 milyon TL’lik üretim tesisi açtı

CEO Volkan Mumcu, pandeminin başladığı 2020’den bu yana yatırımlara ara vermediklerini dile getirdi. Bu dönemde 54 yeni restoran açılışı gerçekleştirdiklerini ve yaklaşık 4 bin kişilik istihdama ulaştıklarını söyleyen Mumcu, yine 2020’de 30 milyon TL’lik yatırımla Ankara Başkent OSB’de 7 bin metrekarelik üretim tesisi yatırımı gerçekleştirdiklerini belirtti. Marka, yurtdışı yatırımlarına da devam etti. Bu kapsamda ilk restoranını Gagawa markası ile 2016 yılında açtıklarını dile getiren Volkan Mumcu, Avrupa’ya ise İspanya’da açacakları mağaza ile gireceklerini söyledi. Mumcu, “Türkiye’de doğup global bir marka olmak, ülkemizdeki başarı yolculuğumuzu yurt dışında da devam ettirmek en büyük amacımız. Bir Türk markası olarak ülkemizi global pazarlarda da güçlü şekilde temsil etmek istiyoruz. Şu anda birçok ülkeden franchising talebi alıyoruz ve bu bizim için gurur verici. Yurt dışında gerçek anlamda başarı yakalayabileceğimiz ülkelerde kapsamlı bir plan çerçevesinde hareket ediyoruz. Başta İspanya olmak üzere diğer Avrupa ülkelerini de yakından inceliyor ve değerlendiriyoruz. Sene sonuna kadar İspanya’da ilk restoranımızı açmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

120 milyon misafir ağırladı

Mumcu, “İlk misafirimizle buluştuğumuz Mart 2012’den Mart 2022 sonuna kadar 120 milyondan fazla misafirimizi ağırladık. 49 cm’lik tabaklarımızdan basit bir hesap yaparsak, tabaklarımızı uç uca eklediğimizde 60 milyon metre, 60 bin kilometre yapar. Bu da dünyanın çevresini tabaklarımızı uç uca ekleyerek 1 buçuk defa dolaşmak anlamına gelir” dedi. Volkan Mumcu artan gıda fiyatlarının sektöre etkisine yönelik de değerlendirmelerde bulundu. Geride kalan dönemde restoranlarda kullandıkları tavuk bonfile fiyatlarına yönelik değerlendirme yapan Mumcu, “Salgın öncesi yıl olan 2018 sonunda tavuk bonfile fiyatı 14,64 TL idi. Şimdi bu fiyat 67,55 TL. Biz de ise tabak fiyatı 2018’de 20,95 idi. Şimdi 59,95 TL. Sadece tavuk değil, enerji, kira, işçilik gibi birçok girdinin fiyatı katlandı. Bizler tüm bu artışları aynı oranda yansıtamıyoruz. Bizim o dönemde bir asgari ücret ile 74 tabağımız satın alınabilirken şimdi bu sayı 77” dedi. Tavuk Dünyası, yine salgın döneminde eve paket servisi de başlatmıştı. Mumcu’nun verdiği bilgilere göre 39 restoran ile başlanan paket servis halihazırda 170 restorana ulaştı ve paket servisin toplam satışlar içindeki payı ise yüzde 10 olarak gerçekleşti.