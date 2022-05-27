Tavuk Dünyası, bu yıl 300 restorana ulaşmayı hedefliyor

İlk restoranını 2012’de İstanbul’da açan Tavuk Dünyası, bu sene 10’uncu kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Marka, gerçekleştirdiği restoran yatırımlarıyla 10 yıl içinde yurt içinde 52 ilinde 264 restorana ulaştı. 10’uncu yılı olan 2022’de Türkiye genelindeki restoran sayısını 300’e çıkarmayı hedefleyen marka, global yolculuğunda da önemli bir adım atmak için hazırlanıyor. Bu yıl sonuna kadar İspanya’da yapmayı hedeflediği ilk restoran yatırımıyla Avrupa’ya açılacak olan Tavuk Dünyası, 2 milyar TL’yi aşkın ciro ve 25 milyondan fazla misafir ağırlamayı hedefliyor.

10. yıl kapsamında şirketin mevcut yatırımları ve hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulunan Tavuk Dünyası CEO’su Volkan Mumcu, pandemiye rağmen yatırıma ara vermediklerini ve bu dönemde 54 yeni restoran açılışı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

4 bin kişiye yaklaşan insan kaynağıyla çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Mumcu, “2021 yılını, pandeminin sektörümüzde yarattığı etkileri doğru yöneterek tamamlamıştık. 2022 ilk çeyrekte de ara vermeden yeni 10 restoranımızın açılışını gerçekleştirdik. Yılın kalan döneminde de büyümemize ivme kazandırarak, yıl sonuna kadar hedeflediğimiz 300 restoran sayısına ulaşacağız. Kuruluşumuzun 10. yılını yeni yatırımlarla taçlandıracağız.” dedi.

İspanya’da ilk restoranını açmaya hazırlanıyor

Türkiye’de yakaladıkları başarıyı yurt dışında da sürdürmenin temel amaçlarından biri olduğunu belirten Mumcu, şunları kaydetti: “Bir Türk markası olarak ülkemizi global pazarlarda da güçlü şekilde temsil etmek istiyoruz. Şu anda birçok ülkeden franchising talebi alıyoruz. Yurt dışında gerçek anlamda başarı yakalayabileceğimiz ülkelerde kapsamlı bir plan çerçevesinde hareket ediyoruz. Avrupa'da, başta İspanya olmak üzere diğer Avrupa ülkelerini de yakından inceliyor ve değerlendiriyoruz. Tavuk Dünyası’nın Gagawa markasıyla yurt dışında da önemli pazarlarda başarılı olmasını ve önde gelen markalar arasında yer almasını hedefliyoruz. İspanya planımız da bu vizyondan hareketle ortaya çıktı. Sene sonuna kadar İspanya’da ilk restoranımızı açmayı hedefliyoruz.”

Ankara’da üretim tesisi açtı

Restoran açılışlarının yanı sıra Tavuk Dünyası, 2020 yılında 30 milyon TL’lik yatırımla modern bir üretim tesisi yatırımı gerçekleştirdi. Artan restoran sayısıyla birlikte özellikle lojistik operasyonunu daha verimli hale getirmek amacıyla Ankara Başkent OSB’de kurulan 7 bin metrekarelik tesis, uluslararası standartlarda, çağın dijital gereksinimlerine uygun şekilde yapılandırıldı.