Tavuk Dünyası, Hatay’daki restoran sayısını 3’e çıkardı

15 Eylül 2020

Hatay’daki misafirlerini ilk olarak 2016 yılında ağırlamaya başlayan Tavuk Dünyası, Hatay’daki yeni restoranını Antakya Palladium AVM’de açtı. Böylece markanın Hatay'daki restoran sayısı üçe yükseldi.

Antakya Palladium AVM’de hizmete başlayan restoranıyla birlikte Tavuk Dünyası, Türkiye’de 50’den fazla şehirdeki restoranlarının sayısını 219’a, AVM restoranlarının sayısını ise 159’a çıkardı.

"Büyümeye devam edeceğiz"

Antakya Palladium AVM'de faaliyete geçirdikleri yeni restoran ile ilgili açıklama yapan Tavuk Dünyası CEO’su Volkan Mumcu, şunları söyledi: “Türkiye’nin en zengin ve seçkin mutfak kültürlerinden birine sahip olan Hatay’da, konuklarımızdan gördüğümüz yakın ilgiyle birlikte bu şehirdeki yatırımlarımızı sürdürdük ve buradaki restoran sayımızı üçe çıkardık. Hatay coğrafi konumu itibarıyla da şehir dışından çok fazla ziyaretçiyi konuk eden bir şehrimiz ve buradaki restoranlarımızda her yıl yaklaşık 100 bine yakın misafirimizi ağırlıyoruz. Hatay’da kapılarını açan yeni restoranımızda, daha çok misafirimize akılalmaz lezzetlerimizi sunacak olmanın heyecanı içindeyiz. Değişen koşullar karşısında markamıza duyduğu güvenle çalışmalarını kesintisiz şekilde sürdüren tüm yatırımcılarımıza ise tekrar teşekkür ediyorum. Bu seneki hedeflerimiz kapsamında yılın kalanında yapacağımız yeni yatırımlarla, Tavuk Dünyası olarak büyümeye ve daha çok konuğumuzu ağırlamaya devam edeceğiz.”