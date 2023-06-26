Tavuk Dünyası Madrid’de 3’üncü restoranını açtı

Global marka olma hedefi doğrultusunda yurt dışı yatırımlarında yönünü Avrupa’ya çeviren Tavuk Dünyası, ‘Gagawa’ markası ile İspanya’nın başkenti Madrid’de 3’üncü restoranını hizmete aldı. Yeni restoran, Madrid Gran Plaza 2’de hizmet vermeye başladı.

“Avrupa’da büyümeye devam edeceğiz”

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Tavuk Dünyası CEO’su Volkan Mumcu, “Yurt dışında Gagawa markamız ile faaliyet gösteriyoruz. Tavuk Dünyası Türkiye’de kendi kulvarında öncü rol üstlenmeye devam ederken, Gagawa ile dış pazarda hızlı büyümesini sürdürüyor. Global marka olma hedefimiz kapsamında Avrupa pazarına geçen yılın Ekim ayında giriş yaparak ilk yatırımımızı İspanya’nın başkenti Madrid’de gerçekleştirmiştik. Yılın ilk yarısı için restoran sayımızı 3’e çıkarma hedefimizi gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Avrupa’da yaptıkları pazar araştırmalarında, ürün ve konseptlerinin en uygun olduğu, yatırıma en elverişli ülke olarak İspanya’nın üst sıralarda yer aldığını belirten Mumcu, “Türk tüketicimizin beğenisini kazanmış, sevilen menülerimize ek olarak İspanyol tüketicilerimizin damak zevkine uygun yeni lezzetlerle menümüzü zenginleştirdik. Madrid’de de misafirlerimize özgün lezzetlerimizi kendilerini iyi hissedecekleri güzel bir atmosferde ve alakart servisle sunuyoruz” diye konuştu. Şu anda birçok ülkeden franchising talebi aldıklarını aktaran Mumcu, “Yurt dışında gerçek anlamda başarı yakalayabileceğimiz ülkelerde kapsamlı bir plan çerçevesinde hareket ediyoruz. İspanya restoranımız ile Avrupa ülkelerini çok daha yakından inceleyip değerlendirmeye devam edeceğiz” dedi.