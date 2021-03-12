Tavuk Dünyası, restoran sayısını 224'e çıkardı

Tavuk Dünyası, daha önce restoranının olmadığı şehirler de dahil olmak üzere, hizmetlerini farklı bölgelerde müştelerine sunmak için restoran yatırımlarına devam ediyor.

2020'de 11 şehirde 16 yeni restoran açan marka, bu yıl ise Park Karaman AVM, Adana M1 AVM ve Mersin Marina AVM’deki restoranlarını açarak misafirlerine hizmet vermeye başladı. Hizmete giren yeni restoranlarıyla Tavuk Dünyası, AVM restoranlarının sayısını 165’e Türkiye’deki toplam restoran sayısını ise 50 şehirde 224’e çıkardı.

"Bu yıl da büyümeye devam edeceğiz"

Karaman, Adana ve Mersin’de müşterlerine hizmet vermeye başlayan yeni restoranlara ilişkin açıklama yapan Tavuk Dünyası CEO’su Volkan Mumcu, "Bu yılki yatırım planlarımızda yer alan ve daha önce restoranımızın olmadığı noktalardan biri olan Karaman’da ilk restoranımızı Park Karaman’da açtık. Buna ek olarak Adana’daki restoran sayımızı 7’ye çıkarmış ve Mersin’de de 2. restoranımızı açmış olmak da bizler için çok önemli. Bu yeni restoranlarımızda da konuklarımızı üstün kalitede bir hizmet anlayışı ve uluslararası ödüllere de sahip lezzetlerimizle ağırlayacağız. Tavuk Dünyası ailesi olarak bu yıl da büyümeye ve daha çok sayıda misafirimizi ağırlamaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.