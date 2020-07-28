28 Temmuz 2020

Tavuk Dünyası, pandemiye rağmen hizmete açtığı yeni şubeleriyle büyümeye devam ediyor. AVM restoranların yanı sıra cadde restoranlar konseptiyle de şubeleşme yatırımlarını sürdüren Tavuk Dünyası, Sakarya'da üçüncü şubesini açtı.

Hali hazırda Serdivan ve Agora’daki AVM restoranlarıyla konuklarına hizmet veren Tavuk Dünyası, Sakarya'daki üçüncü şubesini Karasu Plajı Ekşioğlu City Tesisleri’nde hizmete aldı.

Karasu Ekşioğlu City Tesisleri’nde kapılarını açan restoranıyla birlikte Tavuk Dünyası, Türkiye’deki cadde restoranlarının sayısını 57’ye, toplam şube sayısını ise 50 şehirde 215’e yükseltmiş oldu.



"Lezzet noktalarımızın sayısını artırmaya devam edeceğiz"

Konuyla ilişkin yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Tavuk Dünyası CEO’su Volkan Mumcu, Karasu’nun en önemli sosyalleşme merkezi olan Doğu Karadeniz Caddesi’ndeki (plaj caddesi) Ekşioğlu City Tesisleri’nde konuklarını ağırlamaya başlayan yeni restoranlarının açmanın heyecanını yaşadıklarını ifade etti.

Tavuk Dünyası olarak Sakarya'nın her zaman yatırım radarında tuttukları şehirler arasında yer aldığını söyleyen Mumcu, "Bu kapsamda Sakarya’daki yeni yatırımızı da, şehrin denize kıyısı olan Karasu ilçesinde yaptık. Böylece Sakarya’da ikisi AVM diğer ise cadde üzerinde olacak şekilde üç farklı lokasyondaki restoranlarımızda konuklarımızı ağırlamayı sürdürüyoruz. Salgın döneminin yarattığı zorlu süreçlere rağmen, markamıza duyduğu güvende hiçbir değişiklik olmadan Tavuk Dünyası ailesine katılan, katılmak isteyen tüm yatırımcılarımıza ise ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Hep birlikte farklı illere yapacağımız yeni yatırımlarla, Türkiye’deki lezzet noktalarımızın sayısını artırmaya devam edeceğiz.” dedi.