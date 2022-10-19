Tavuk Dünyası, yatırımlarına İspanya ile devam ediyor

Global marka olma hedefi doğrultusunda yurt dışı yatırımlarında yönünü Avrupa’ya çeviren Tavuk Dünyası, ‘Gagawa’ markası ile İspanya’nın başkenti Madrid’de yeni restoranını hizmete aldı. Yeni restoran, Parquesur Shopping Center’da hizmet vermeye başladı. İlk restoranı 2012’de İstanbul’da açan Tavuk Dünyası, 10 yılda yurt içinde 52 şehirde 270’i aşkın restorana ulaşarak 130 milyondan fazla misafir ağırladı. Dış pazarlara yönelik markası ‘Gagawa’ ile 2016’da Rusya’da ilk restoranını açan Tavuk Dünyası bugün, Rusya ve Kıbrıs’ta 25 restoranıyla hizmet veriyor.

İspanyol damak zevkine uygun lezzetler menüye girdi

Yeni restoran yatırımı kapsamında açıklamalarda bulunan Tavuk Dünyası CEO’su Volkan Mumcu, İspanya menüsüne ülkenin damak tadına uygun lezzetler eklediklerini söyledi. Avrupa’da yaptıkları pazar araştırmalarında, ürünlerinin en uygun olduğu pazarlar arasında İspanya’nın üst sıralarda çıktığını belirten Mumcu, “Türk tüketicimizin beğenisini kazanmış, sevilen menülerimize ek olarak İspanyol tüketicilerimizin damak zevkine uygun yeni lezzetlerle menümüzü zenginleştirdik. Madrid’de de misafirlerimize özgün lezzetlerimizi kendilerini iyi hissedecekleri güzel bir atmosferde ve alakart servisle sunuyoruz. Alakart restoran deneyimini, hızlı ve kaliteli servis ile ulaşılabilir fiyata sunabilen bir “fast casual” restoran zinciri olarak konumlandırmamıza devam ediyoruz.” diye konuştu.

“Birçok ülkeden franchising talebi alıyoruz”

Odaklandıkları stratejik ülkelerde, pazarın en çok tercih edilen restoran markalarından biri olmayı amaçladıklarını belirten Mumcu, şunları kaydetti: “Türkiye’de doğup global bir marka olmak, ülkemizdeki başarı yolculuğumuzu yurt dışında da devam ettirmek en büyük amacımız. Bir Türk markası olarak ülkemizi global pazarlarda güçlü şekilde temsil etmek istiyoruz. Şu anda birçok ülkeden franchising talebi alıyoruz. Yurt dışında gerçek anlamda başarı yakalayabileceğimiz ülkelerde kapsamlı bir plan çerçevesinde hareket ediyoruz. İspanya restoranımız ile birlikte Avrupa ülkelerini çok daha yakından inceleyip değerlendirmeye devam edeceğiz. Tavuk Dünyası’nın Gagawa markasıyla yurt dışında önemli pazarlarda başarılı olmasını ve önde gelen markalar arasında yer almasını hedefliyoruz. Avrupa’da gerçekleştirdiğimiz tüketici araştırmaları gösteriyor ki hem ürünümüz hem de konseptimiz oradaki tüketiciler tarafından oldukça beğeniliyor ve büyük bir heyecanla karşılanıyor.”