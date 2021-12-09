Tavuk Dünyası, yeni yılda 50 restoran yatırımı planlıyor

Tavuk Dünyası, yeme içme sektöründeki yatırımlarına yeni restoran açılışlarıyla devam ediyor. Bu yılın ikinci çeyreğinde 5, son 5 ayda ise 22 yeni şube açan Tavuk Dünyası, bu yatırımların ardından yurt genelinde 250 restorana ulaştı. 2022 yılı için ise hedef büyüten Tavuk Dünyası, yılın ilk yarısında 50 yeni restoran yatırımı planlıyor.

“750 kişilik istihdam fırsatı yaratacağız”

Tavuk Dünyası CEO'su Volkan Mumcu, yatırım planlarına ilişkin şunları söyledi: “2021 yılını hedeflerimize uygun şekilde tamamlıyoruz. 4 bini aşkın insan kaynağımız, yatırımcılarımız, iş ortaklarımız ve tüketicilerimizle aramızdaki bağı güçlendirdiğimiz bu yıl da büyüme grafiğimize ivme kazandırdık. Planladığımız yatırımları hayata geçirerek yaklaşık 40 restoranın açılışını gerçekleştirdik. Ülkemizin farklı şehirlerinde 250 lezzet noktasında misafirlerimizle buluşuyoruz. 2022 yılında kuruluşumuzun onuncu yılını kutlayacağız ve yılın ilk yarısında 50 restoran yatırımını daha devreye alacağız. Bu restoranlarda yaklaşık 750 kişi için de yeni istihdam fırsatı yaratacağız."