Tavuk Dünyası’ndan 2 yılda 120 milyon TL yatırım

12 Kasım 2020

Yener KARADENİZ

Tavuk Dünyası, yeni restoran yatırımları ve başlattığı “Şeften İste” paket servis hizmetiyle, bu yıl da pandemiye rağmen büyüyor. 25 yeni mağaza yatırımı ile birlikte yılı 232 mağaza ile kapatmaya hazırlanan şirket Gebze’den Ankara’ya taşıdığı üretim tesisinin de katkısı ile 2020’de 60 milyon TL civarında yatırıma imza atacak.

Tavuk Dünyası CEO'su Volkan Mumcu, şeften iste servisi ile ilgili hazırlıklara 2019’da başladıklarını ve şartların olgunlaşması için beklediklerini söyledi. 2016’da yüzde 51, 2017’de yüzde 60, 2018’de yüzde 55 ve geçen yıl ise yüzde 36 büyüdüklerini belirten Mumcu, 7 yılda şirketin uluslararası bir marka haline geldiğine dikkat çekerek, "Satışlarda online’ın payının yüzde 10 civarında. Önümüzdeki yıl ise 39 yeni restoran açarak yine 60 milyon TL civarında yatırım gerçekleştireceğiz. 2 yılda yatırımımz 120 milyon TL'yi bulacak. Bu yıl 500’e yakın yeni istihdam sağlayacağız."