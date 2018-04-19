Taylandlı bakan Teknotel Telekom'u ziyaret etti

19 Nisan 2018

Start up Nations Ministerial senelik buluşmasına bu kez İstanbul ev sahipliği yaptı. Türkiye’de bulunan Tayland Krallığı Dijital Ekonomi ve Toplum Bakanı Dr. Pichet Durongkaveroj da bu vesile ile bilişim sektöründe kritik görevlerde bulunan kurum ve kuruluşlar ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bakan Durongkaveroj ziyareti esnasında Tayland’ da bulunan çeşitli devlet kurumlarına ait ayrı ayrı konumlanmış veri merkezlerini tek bir veri merkezi çatısı altında hayata geçirmek istediklerini belirtti. Ayrıca Teknotel Telekom’un kurumlara sunduğu kaliteli, hızlı ve kesintisiz tüm çözümleri, kurumun resmi sayfasından ve sosyal mecralarından takip ettiklerini, sunulan tüm hizmetleri özellikle yerinden ziyaret etmek istediklerini de sözlerine ekledi. Teknotel Telekom/Telehouse Istanbul Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Komaz misafirlerine brifing vererek veri merkezini tanıttı ve sektöre yönelik fikirlerini paylaştı.