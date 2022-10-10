Taypa Tekstil, ‘Net Zero Enerji Ekosistemi'ne hazırlanıyor

Küresel iklim kriziyle birlikte tüm dünyanın ortak gündemi haline gelen karbon ayak izinin düşürülmesine yönelik çalışmalar, Türkiye Hazır Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) tarafından Green Revolution temasıyla düzenlenen 15. İstanbul Hazır Giyim Konferansı’nda ele alındı. Karbon ve su ayak izinin düşürülmesi ve alternatif enerji kaynaklarının etkin kullanımı konusunda hayata geçirdiği projelerle tekstil sektörünün öncüsü durumundaki Taypa Tekstil de konferansta ‘net zero’ hedefli çalışmalarını sektör temsilcileriyle paylaştı.

Konferansta düzenlenen 'Net Zero Enerji Ekosistemi Rüzgar/Güneş/Solarşarj' başlıklı oturuma, Taypa Tekstil tesislerinde enerji üretimine yönelik projeleri yürüten Solarçatı CEO’su Utku Korkmaz’la birlikte değerlendirmelerde bulunan Taypa Tekstil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman Hulusi Toprak, Taypa Tekstil’in bu çalışmalarla ‘net zero enerji ekosistemini’ hedeflediğini söyledi.

Kırpıntılar hammaddeye dönüştü

Osman Hulusi Toprak, 2009’da başlattıkları hammadde kullanımının azaltılması ilgili çalışmaların Taypa’nın net zero hedeflerine öncülük ettiğini kaydetti. Tüm çalışmalarda dört fazı baz aldıklarını kaydeden Toprak, “O gün ‘üretimde ortaya çıkan kırpıntılarla katma değerli başka neler yapabiliriz’ fikriyle yola çıkmıştık. Tekstil kırpıntı atıklarının iplik, battaniye ve izolasyon malzemesi keçe olarak kullanımı üzerine yaptığımız çalışmalarla bugün, rejenere iplikte en önemli hammaddemiz bu kırpıntılar haline gelmiş durumda.” diye konuştu.

Suyun geri kazanımı sağlanıyor

Karbonun yanı sıra su ayak izinin de düşürülmesi için çalıştıklarını söyleyen Toprak, “Reverse Osmos teknolojisiyle su ayak izimizi de düşürüyor, bu sistemle atık sularımızın yüzde 55’ini geri kazanıyoruz. Şu anda Avrupa’nın en önemli gündemi olan hidrojenle ilgili bir test üretimi yapıyoruz. Bununla birlikte doğal gazla ürettiğimiz yeşil hidrojenle enerji maliyetimizi düşürdük. Tekstil yıkama ihtiyacı çok olan bir sektör. Ozon yıkama sayesinde bir pantolonu sadece bir bardak suyla yıkamayı hedefledik ve bugün bu hedefimize yüzde 100 oranında ulaştık.” dedi.

Tesisler kendi enerjisini üretiyor

Tesislerin çatılarına kurulan ÇATIGES sistemiyle enerji ihtiyacının yüzde 80 oranında karşılandığını vurgulayan Toprak, “ÇATIGES’e ek olarak rüzgar enerjisi projesine de başladık. 2024 sonunda rüzgarla birlikte yüzde 140 oranında enerji üretip, üretimdeki fazlayla hidrojen üretimini destekleyeceğiz.” diye konuştu.

Otellerde sıfır atık uygulaması

Grubun sahibi olduğu otellerde de aynı yaklaşımı sergilediklerini Toprak, “Otellerimizde sıfır atık politikası uyguluyoruz. Plastik kullanımını kaldırdık. Biyolojik artıma ve Reverse Osmos sistemleriyle kullandığımız suyu kendimiz üretiyoruz. Yemek atıklarını gübreye çeviriyor ve bunu peyzaj alanlarımızda kullanıyoruz. Yapılan tüm binalarımız enerjinin yeniden kazanımına yönelik yalıtıma sahip.” dedi.

Yılda 3 bin ton karbon salımı engelleniyor

Oturumda konuşan Solarçatı CEO’su Utku Korkmaz ise, Taypa Tekstil’in üç tesisinde kurdukları üç farklı güneş enerjisi santraliyle her yıl yaklaşık 20 bin ağacın korunduğunu ve aynı zamanda 3 bin ton karbon salımının engellendiğini kaydetti. Utku Korkmaz, devamında şunları kaydetti: “Ekonomik ve ekolojik olarak ‘net zero’ mümkün ve uygulanabilir durumda. Genel olarak enerjide konuya elektrik odaklı bakılıyor ama ‘net zero’ için gerekli elektrifikasyonun içinde güneş enerji sistemleri, rüzgar enerji sistemleri, elektrikli araçlar, batarya sistemleri, şarj sistemleri, ısınma ve soğutma amaçlı ısı pompaları var. Yani konu sadece elektrik odaklı değil; elektrik, doğalgaz ve akaryakıt, hepsi enerji denkleminde bir arada yer alıyor. Örneğin Hollanda Avrupa’daki enerji krizine çözümü, doğalgaz ve kombilerden arınarak ısı pompasına geçişte buldu. 2030’a kadar tam 2 milyon adet ısı pompası kuracak evlere. Yine işletmelerde kurduğumuz güneş elektrik santralinin beraberinde getirdiği Elektrik Araç Şarj İstasyonları, işletme araç ve filolarının akaryakıttan elektrik geçişine de hizmet ediyor. Dolayısıyla Taypa Tekstil’de uyguladığımız temiz enerjiye geçiş prosesi, sadece kendi elektriğini üretmesi değil, tüm bu süreçleri de kapsıyor.”

Taypa ve Solarçatı’ya enerji verimliliği ödülü

Taypa’nın kendi enerjisini üretmeye yönelik çalışmaları bir de ödül getirdi. Enerji tüketiminin en yoğun olduğu alanlar olan sanayi kuruluşları ve fabrikaların çatılarını ‘sıfır’ elektrik faturası hedefiyle güneş enerjisi santraline dönüştüren Solarçatı’nın gerçekleştirdiği, ‘Taypa Grup Ergene Fabrikası’nın ‘Yeşil’ enerjiye geçişi, ‘1.Enerji Verimliliği Ödülleri’nde ödüle layık görüldü. ‘Verimliliği Artırıcı Yatırım Yapan Fabrikalar’ın katılabildiği ödüllerde projelerin verimlilikleri karşılaştırıldı. İstanbul Tuzla’da düzenlenen ‘Enerjisini Üreten Fabrikalar Zirvesi ve Sergisi’nde gerçekleşen ödül töreninde Taypa Tekstil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman Hulusi Toprak ve Solarçatı CEO’su Utku Korkmaz elektriğini güneşten üreten fabrikaların artması için örnek olan projenin ödülünü birlikte aldılar.