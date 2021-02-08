Tayvan’dan Deutsche Bank’a işlem yasağı

Tayvan Merkez Bankası’nın yabancı bankaların tahıl şirketlerine teslim edilebilir vadeli işlemler yoluyla para spekülasyonu yapmalarına imkan sağlayarak Tayvan döviz piyasasının istikrarını etkilediğini söylediği bir durumdan özellikle endişe duyması üzerine, Banka, Deustsche Bank, Citigroup, ING ve Avustralya ve Yeni Zelanda Banking Group’a (ANZ) ceza verdi.

Banka Deutsche Bank’a Tayvan doları ve teslim edilmeyen vadeli işlem türevleri ticareti yapmasını 9 ay boyunca ve forex türevleri ticareti yapmasını ise spekülasyon iddialarıyla 2 yıl boyunca yasakladı. ING ve ANZ ise 9 ay boyunca teslim edilmeyen vadeli işlem türevleri ticareti yapamayacak. Citibank ise 2 ay boyunca Tayan doları türev işlemleri yapamayacak.

Tayvan Merkez Bankası, döviz kuru departmanı başkanı Eugene Tsai, söz konusu ceza ile Deutsche Bank’ın forex opsiyonları ve swap işlemleri de yapamayacağını söyledi.

Evden çalışma sürecinde Tayvan’ın teknoloji ürünlerine olan küresel talebin artmasıyla, Tayvan doları ABD doları karşısında 23 yılın en yüksek düzeyinde.