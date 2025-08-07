Tayvanlı dev Türkiye’de fitness sektörünü şekillendiriyor

Türkiye'ye 2021 yılında gerçekleştirdiği yatırımla giriş yapan, Tayvan merkezli fitness ekipman üreticilerinden Johnson Health Tech, dört yıl içinde sektörde güçlü bir yer edindi.

Matrix, Horizon, Vision, BowFlex, Schwinn ve wellness kategorisindeki Synca gibi global markaları aynı çatı altında buluşturan Johnson Health Tech, 460’tan fazla satış noktası ile dikkat çekiyor.

Matrix ve Vision profesyonel salonlara, kurumsal yapılara, Horizon bireysel kullanıcılara, BowFlex ve Schwinn performans ve teknoloji odaklı çözümlere, Synca ise wellness odaklı yeni deneyime hitap eden marka Türkiye’de uzun vadeli ve sürdürülebilir bir sistem inşa etmeyi hedefliyor.

Uzun vadeli değer yaratma hedefi

Sektörel büyümeye ve yerel istihdama da katkı sağladıklarını belirten Johnson Health Tech Türkiye Müdürü Yakup Çam "Johnson Health Tech Doğrudan yatırım modeliyle kurulan organizasyon yapısı; teknik kadroların istihdamı, servis süreçlerinin profesyonelleştirilmesi ve kaliteli hizmet standartlarıyla Türkiye ekonomisine uzun vadeli değer yaratmayı hedefliyor" dedi.