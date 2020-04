Tayvanlı firmalar COVID-19 tespit çözümlerini tanıttı

28 Nisan 2020

2016 yılından bu yana, Tayvan hükümeti yalnızca biyoteknoloji endüstrisinin araştırma ve geliştirmesine değil, aynı zamanda dünya çapında ortaklık kurumlarına ve teknoloji işbirliğine tam destek sağlıyor. Bu uzun vadeli taahhüdün, dünyanın COVID-19 krizinden ciddi şekilde etkilendiği bu durumda Tayvan’a ve küresel ortaklarına önemli yardımlar sağlaması bekleniyor.

Tayvan Dış Ticaret Geliştirme Konseyi (TAITRA) Tayvan’dan 6 firma ve 1 araştırma enstitüsü ile birlikte COVID-19 Tespit Çözümleri’inin tanıtıldığı online ürün lansmanı gerçekleştirdi. Bu etkinliğe, COVID-19 pandemisine yönelik çözümleri araştırmak için etkili bir işbirliği platformu oluşturmak üzere tüm dünyadan yaklaşık 200 potansiyel alıcı firma katıldı.



Ürünler COVID-19 saptamaya kapsamlı bir çözüm getirmek için gerçek zamanlı PCR bazlı test, antijen hızlı test, antikor hızlı test ve analiz sistemleri teknolojileri ile dikkat çekti. Öncü firma KimForest’in 50 dakika içerisinde sonuçlanan genetik test ve yüksek doğruluk oranına sahip PCR bazlı testlere odaklandığı gözlendi. Hem gerçek zamanlı PCR testi hem de antikor hızlı testi geliştiren General Biologicals Corporation, yüksek düzeyde hassasiyetin yanı sıra hızlı yanıt veren uygulamalara da sahip. Firmanın gerçek zamanlı PCR test kitlerinin halihazırda Fransa’ya ve Güneydoğu Asya’ya satıldığı belirtildi.

Hızlı test açısından, önde gelen 3 biyo şirketin (AnTaimmu BioMed Co., Ltd, EirGenix, Inc. ve Panion & BF Biotech,) stratejik ortaklığı olan AEP Birliği ekipman gerektirmeden, enfekte olan bireylerin nazal mukusundan alınan örnekle 10 dakika içerisinde sonuçlanan antijen test kitlerini piyasaya sürdüğü açıklandı. Birliğin üyelerinden EirGenix, son zamanlarda Sandoz AG ile imzaladığı lisans anlaşmasıyla tanınıyor. Leadgene Biomedical, monoklonal antikor ve protein geliştirme konusunda uzman; MERS ve genel koronavirüslere çapraz reaktiviteye neden olmayan 10-15 dakika içerisinde sonuçlanan antijen ve antikor testini geliştirdi.

Tespit cihazları ile ilgili olarak ise, QuarkBio, geliştirdiği, piyasada bulunan geleneksel qPCR testlerinden 10 kat daha hassas bir şekilde virüsün 3 kopyasını algılayabilen yenilikçi dqPCR analiz sistemini tanıttı. Tayvan'daki en büyük uygulamalı araştırma enstitüsü olan Endüstriyel Teknoloji Araştırma Enstitüsü (ITRI) ise geliştirdiği % 90 test doğruluğu ile sadece 600 gram olan ve bir saat içinde COVID-19'un erken teşhisine izin veren ve havaalanı karantina istasyonlarındaki giriş denetiminin verimliliğini arttıran taşınabilir akıllı hızlı moleküler teşhis sistemini katılımcılara sundu.



Son olarak, TCI Gene, numunelerin ilgili kodlarını yüklemek için robotik kollar tarafından çalıştırılan dünyanın ilk tam otomatik virüs tarayıcısını tanıttı. Yüksek doğruluk oranı ile, 7/24 kapsamlı görüntüleme ve pandemiye karşı hızlı bir şekilde yanıt verebilmek için 3 saat içerisinde 96 numunenin, günde yaklaşık 900 numunenin test sonuçları elde edilebilmektedir.



Bu 7 öncü firma ile birlikte, Tayvan'ın önde gelen araştırma enstitüsü olan Academia Sinica, 20 dakikalık, hızlı bir koronavirüs tespit kiti geliştirmek için kullanılabilecek antikorlar keşfetti. Tayvan Ulusal Sağlık Araştırma Enstitüleri (NHRI'ler) ve Ulusal Savunma Tıp Merkezi, yaklaşık 15 dakika sonuç alınan COVID-19 koronavirüs hızlı teşhis testinin bir prototipini birlikte tanıttı.

Tayvan’ın sanayi gelişimine katkı sağlayan TAITRA’nın, uluslararası işbirliğini geliştirmek için daha kaliteli anti-salgın ürünler ve potansiyel iş ortaklarını bir araya getirmeye devam edeceği belirtildi.