Tayvanlı YC Inox’tan 80 milyon dolarlık yatırım

16 Eylül 2020

DÜNYA/KOCAELİ

Dünyanın en büyük beş çelik üreticisinden biri olan Tayvanlı YC Inox firması, Dilovası Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde aldığı 35 bin ve 20 bin metrekarelik arazilere fabrika kurmaya hazırlanıyor.

Şirketin Dilovası Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ndeki iki ayrı parselde kurulması planlanan Paslanmaz Boru Üretim Tesisi ile paslanmaz sac yüzey işlemleri için Service Center Binası ve idari merkezlerinin mimar Zafer Karoğlu ve mimar Esen Akyar Karoğlu ortaklığındaki Iglo Architects tarafından tasarlandığı belirtildi. Hafriyat çalışmaları devam eden arazilerde planlanan 60 bin metrekare kapalı alana sahip yapıların inşaatına ihale sürecinin tamamlanmasıyla başlanacak. Türkiye’de sıfırdan yapılacak ilk Tayvan yatırımı olan YC Inox, Türkiye için yeni pazarlar oluşturulmasına destek sağlayacak. İç pazarla birlikte ihracatı da hedefleyen 80 milyon dolarlık yatırım, bölgede 300 kişiye istihdam sağlayacak.

İstihdama büyük katkı sağlayacak

Makine İhtisas OSB’de kurulacak olan YC INOX’un paslanmaz çelik, kaynaklı boru, yassı-yuvarlak çelik boru ve ruloların üretim ve pazarlama faaliyetlerini yürüteceğini söyleyen Dilovası Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürü Yaşar Yalamanoğlu, “YC INOX, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi kanalıyla bize gelerek, parselleri aldı. COVID-19 engeli olmasaydı yatırımlarına daha önce başlayacaklardı. Proje şu anda incelenme safhasında” açıklamasını yaptı.

Dilovası’nda Alman, Rus, İsveç ve Hindistan’dan dev yatırımcılara ev sahipliği yaptıklarını belirten Yalamanoğlu, “Ancak Tayvan’dan aldığımız ilk yatırım olması itibarıyla bu proje bizim için büyük önem taşıyor. Bu oranda nitelikli bir yatırıma ev sahipliği yapmak hem Türkiye için hem de OSB’miz için çok değerli. Bölgemizde 300 kişiye de istihdam sağlayacak olan yatırım, önümüzdeki süreçte hem iç pazara hem de istihdama büyük katkı sağlayacaktır” dedi.