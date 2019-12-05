Tayvanlılar Türkiye’de batarya üretmek istiyor
Tayvanlı JS Power CEO’su Ann Wong, Türkiye’de büyük ölçekli batarya üretmeye hazırlanıyor. Şirket, üretim işbirliği için şirket arıyor. Zorlu Holding ve Anadolu Grubu ile temasa geçtiler.
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