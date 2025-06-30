TBB Genel Sekreterliğine Nurullah Bakır Atandı
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Genel Sekreterliği görevine Nurullah Bakır getirildi. Bakır, 1 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla Genel Sekreterlik görevine başlayacak.
TBB'den yapılan açıklamaya göre, Bakır’ın görevlendirilmesi, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu’nun 17 Haziran 2025 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda gerçekleşti. Bakır, 1 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla Genel Sekreterlik görevine başlayacak.
TED Ankara Koleji ve Erciyes Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu olan Nurullah Bakır, bankacılık kariyerine 1999 yılında başladı.
Bakır, 2020 yılında Ziraat Bank Moscow’a Genel Müdür olarak atanmıştı. İleri düzeyde İngilizce bilen Bakır, sektör deneyimi ve uluslararası görevleriyle dikkat çekiyor.