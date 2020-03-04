TCDD'nin 3 şirketi TÜRASAŞ'ta birleşti

04 Mart 2020

Mehmet KAYA

ANKARA - TÜVASAŞ, TÜLOMSAŞ ve TÜDEMSAŞ, “Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş.” adı altında birleştirilerek tek bir şirkete dönüştürüldü. Şirket kısaltması TÜRASAŞ olarak belirlendi. Yeni şirket şirket “iktisadi devlet teşekkülü” niteliğinde olacak. Ankara merkezli yeni şirket, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ilgili kuruluşu oldu. Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazetede yayımlandı.

Şirket ana statüsünde amacı, faaliyet alanı, görevleri ve sermayesini belirleyecek. Üç şirketin tüzel kişilikleri yeni şirketin ticaret siciline kaydı yapıldığı anda sona erecek. Şirketin tüm hak ve yükümlülükleri ile bazı personeli yeni şirkete geçmiş sayılacak. Kapatılan şirketlerin üst yönetimini oluşturan 37 kadro iptal edildi. Yeni şirkette 18 kadro açıldı.

İktisadi devlet teşekkülü

Yeni kurulan şirketin statüsü ilgili kararda “iktisadi devlet teşekkülü” olarak belirlendi. Bu statü daha önce kamu iktisadi kuruluşu olan üç şirketin, kamu yetkilerini haiz ve sermayenin tamamının kamuya ait olması anlamına geliyor. Yeni kurulacak şirketin de hisselerinin tamamının yine TCDD’de olabileceği belirtildi ancak bu konu şirketin hukuki statüsünü, faaliyet alanını ve görevlerini, organlarını ve teşkilat yapısını, müessese, bağlı ortaklık, işletme ve iştirakleri ile bunlar arasındaki ilişkileri, tasfiye, denetim, mali ve personele ilişkin hükümler ile malvarlığı ve ilgili konuların düzenleneceği ana statüsüyle kesinleşecek.

TCDD Bağlı Ortaklıklarından, Türkiye Vagon Sanayii (TÜVASAŞ), Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii (TÜLOMSAŞ) Türkiye demiryolu Makinaları Sanayii (TÜDEMSAŞ) birleştirildi.

TÜVASAŞ, Sakarya’da elektrikli ve dizel tren setleri üretiyordu. Ayrıca yolcu ve yük vagonları üretimi yapıyor. TÜLOMSAŞ ise Eskişehir’de lokomotif ve lokomotif motorları üretimi yapıyor. TÜLOMSAŞ, Türkiye’nin milli hızlı treni üzerinde de çalışıyordu. TÜDEMSAŞ ise Sivas’taki tesislerinde özel yük vagonları ile çeşitli demiryolu taşıtlarının parça ve bojilerini üretiyordu.