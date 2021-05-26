TCL, Arçelik ile birlikte üreteceği yerli telefon için tarih verdi

TCL‘nin ilk akıllı telefonu için geri sayım başladı. Şirket, Arçelik ile birlikte yerli akıllı telefonunu kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Üretim yeri olarak Çerkezköy’ü seçen TCL'nin ilk yerli akıllı telefonu 2 Haziran’da tanıtılacak.

Giriş seviyesine hitap etmesi beklenen telefon için şirket basın mensuplarına davetiye göndermeye başladı.

TCL Mobil'den yapılan açıklama ise şu şekilde:

“Dünyanın en hızlı büyüyen tüketici elektroniği firmaları arasında yer alan TCL, Arçelik ile birlikte yerli akıllı telefon üretimine başlıyor. TCL makasıyla Türkiye’de üretilecek ilk akıllı telefonu sizlerle buluşturacağımız 2 Haziran’da online toplantımızda sizleri de görmekten büyük mutluluk duyacağız.”

Çinli TCL’nin Türkiye Ülke Müdürü Serhan Tunca ise daha önce DÜNYA’ya yılın ikinci çeyreğinde Çerkezköy’de üretime başlayacaklarını ve yüzde 25-30 maliyet avantajının tamamını son kullanıcı fiyatlarına yansıtacaklarını açıklamıştı.

Geçen yıl haziran ayında ise TCL, Bilkom ile televizyon kategorisini de Türkiye pazarına getirmişti. Şirket, paneller dışında tüm üretimi Türkiye’de gerçekleştiriyor. Geçen günlerde de TCL, yerli üretim televizyon gamını genişleterek 3 modele çıkardı.

Genel merkezi Çin’in Guangdong eyaletinin Huizhou şehrinde bulunan TCL Corporation çok uluslu bir elektronik şirketi. Televizyon alıcısı, akıllı telefon, çamaşır makinesi ve buzdolabı gibi birçok farklı kategorideki ürünü tasarlayıp üreten şirket, en büyük televizyon üreticileri arasında yer alıyor.

Türkiye’de akıllı telefon üretimine geçen markalara bir yenisi daha ekleniyor. OPPO, Samsung ve Xiaomi halihazırda Türkiye’de telefon üretimini başlatmış durumda. Son olarak bu isimlerin arasına Realme de katılacağını duyurulmuştu.