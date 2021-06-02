TCL-Arçelik Türkiye’de üretilen telefonu tanıttı

İSTANBUL (DÜNYA)

Oppo, Xiaomi, Vivo ve Samsung gibi şirketlerden sonra, Arçelik ile güçlerini birleştiren TCL de Tekirdağ’da akıllı telefon üretimine başladı. TCL Communication Türkiye Ülke Müdürü Serhan Tunca, Arçelik CEO’su Can Dinçer ile birlikte Türkiye’de üretilen modeli tanıttı. Serhan Tunca, Türkiye’deki tesisin yıllık üretim kapasitesi 450 bin adet olduğunu, 2022 yılında kapasitelerini 1 milyon telefona çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Tunca, “Şu anda SKD sistemiyle üretim gerçekleştiriliyor ama önümüzdeki dönemde hem CKD sistemiyle daha fazla parçayı Türkiye’ye getirip burada montajını gerçekleştireceğiz” dedi.

‘Made in Türkiye’ etiketi

Uzun zamandır Türkiye pazarında faaliyet gösterdiklerini ifade den Tunca, “TCL markası olarak ana stratejimiz, üstün kullanıcı deneyimine sahip ürünlerimizi erişilebilir fiyatlarla tüketicilerimize ulaştırmak. Kullanıcılarımızın TCL markasına olan ilgisi, bu stratejiyi başarıyla gerçekleştirdiğimizin bir göstergesi. Yerli üretimle birlikte markamızın büyüyen yolculuğunda heyecan verici yeni bir bölüme geçiyoruz. ‘Made in Türkiye’ etiketine sahip TCL 20 SE üretimine başka modelleri de dahil edeceğiz ve Türkiye’den çıkan bir başarı hikayesi yaratacağız. İlk cep telefonumuzun test üretimlerini tamamladık. Arçelik'in katma değeri ve TCL'nin teknik yetkinlikleriyle Türk kullanıcılarla buluşmaktan dolayı çok heyecanlıyız. Yıl sonuna kadar 4 cep telefonu modelimizi Türkiye’de üretmiş olacağız” diye konuştu. Tunca, şu anda 100 kişilik istihdam yarattıklarını, yeni yatırımla sayının artacağını belirtti.

Üretim tesisinde ‘Made in Türkiye’ etiketiyle üretilen TCL 20 SE, 6,82 inç ekran boyutuna sahip ve IPS LCD ekran teknolojisiyle geliştirildi. 720×1640 piksel HD+ çözünürlükle gelen cihaz 263 PPI piksel yoğunluğu taşırken; 60 Hz ekran yenileme hızı ideal bir kullanıma olanak sağlıyor. Türkiye’de üretilen ilk model olan TCL 20 SE fiyatı ise 2.799 TL.