TCL Electronics Türkiye ofisini açtı

TCL Electronics, resmi ofisinin açılışını gerçekleştirerek Türkiye pazarında resmi olarak faaliyete başladığını düzenlediği basın toplantısında duyurdu.

Toplantıya, TCL Electronics Orta Doğu ve Afrika Genel Müdürü Sunny Yang, TCL Electronics Türkiye Genel Müdürü Timo Xu ve Bilkom Genel Müdürü Fikret Ballıkaya da katıldı.

TCL Electronics Orta Doğu ve Afrika Genel Müdürü Yang, burada yaptığı konuşmada, tüketici elektroniği ve ev aletleri sektöründeki küresel başarılarının Türkiye hedefleri için de bir gösterge olduğunun altını çizdi.

İnovasyon odaklı bakış açısına dikkati çeken Yang, şu ifadeleri kullandı:

"Büyük ekran pazarında hem 98 inç kategorisinde küresel pazar lideri hem de dünya çapında pazara öncülük eden Google TV markası olmayı başardık. 2024 özelindeki yaklaşımımızı ise 'Daha Büyük, Daha İyi ve Ötesi' olarak açıklayabiliriz. TCL olarak sadece ürün yelpazemizi genişletmekle kalmıyoruz, her geçen gün ürün kalitemizi artırıyor ve erişim alanımızı da genişletiyoruz. Türkiye pazarına, yenilikçiliğe ve her evde mükemmeliyetçi teknolojiye ilham verme vizyonumuzla adım atıyoruz."

TCL Electronics Türkiye Genel Müdürü Timo Xu da Türkiye pazarına yönelik hedeflerini ve stratejilerini anlattı.

Türkiye hedeflerinin, lider teknoloji markası olma yönündeki küresel vizyonunu temel alarak, 2028 yılında Türkiye TV pazarında lider konuma gelmek olduğunu bildiren Xu, "Teknoloji ve inovasyona yaptığımız yatırımlarla Türkiye'de de önemli başarılar elde etmeye devam edeceğimize inanıyorum. Türkiye ofisimizin açılışıyla, bu ülkedeki yenilikçi ve birinci sınıf ürünler sunma taahhüdümüzü pekiştirerek yolculuğumuzda yeni bir sayfa açıyoruz. Bugüne kadar Bilkom ile sürdürdüğümüz kıymetli iş ortaklığı ile pazarda önemli bir yer elde etmiştik. Bu başarıyı yeni dönemde de üzerine koyarak devam ettirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

"Türkiye’nin TCL için bir üretim merkezi olması konusunda önemli adımlar attık"

Bilkom Genel Müdürü Fikret Ballıkaya ise dört yıl önce TCL Electronics ile başlayan işbirliklerinin üç temel vaadi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"TCL’nin Türkiye’de pazara sunduğumuz ürünleri Türkiye’de üretmek ve bu ürünlerin yerlilik oranını artırmak. Dünyada satılan standartlarda, aynı donanım özellikleriyle bu üretimi yapmak ve Türk tüketicisinin dünya ile aynı teknolojiyi deneyimlemesini sağlamak. Bugün bu taahhütleri yerine getirdik. Son taahhüdümüz olan Türkiye'nin TCL için bir üretim merkezi olması konusunda önemli adımlar attık. Kısa süre önce Kıbrıs ile başlayan süreç, yakında bölge ülkelerine doğru genişleyecek. İlk kez üretici-dağıtıcı olarak yer aldığımız TV kategorisinde, TCL ile oldukça önemli işlere imza attık, 200 binden fazla haneye ulaşarak TCL'nin Türkiye’deki yolculuğuna öncülük ettik. Bu değerli global markaya, Türkiye yolculuğunda başarılar diliyorum."