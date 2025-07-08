TCMB, Paybull'un faaliyet iznini iptal etti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Paybull Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'nin faaliyet iznini iptal etti. Söz konusu karar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre, 17 Aralık 2020 tarihli 10995/20594 sayılı ve 29 Eylül 2023 tarihli 11507/21106 sayılı TCMB kararları ile şirkete verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterme yetkisi, 6493 sayılı "Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun" kapsamında yapılan incelemeler sonucunda sona erdirildi.

İlgili değerlendirmeler sonucunda verilen karar doğrultusunda şirket, artık elektronik para kuruluşu olarak faaliyet yürütemeyecek.