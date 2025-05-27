TCMB'den Papara açıklaması: Ödemelerde geçici olarak günlük limitler uygulanacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Papara Elektronik Para A.Ş. (PPR Holding A.Ş.) üzerinde yürütülen denetim ve gözetim faaliyetlerinin devam ettiğini açıkladı.

TCMB, yaptığı açıklamada, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının güvenli, kesintisiz ve etkin bir şekilde faaliyet göstermesini sağlamak amacıyla gerekli denetimlerin sürdürüldüğünü belirtti. Ayrıca, 6493 sayılı Kanun’un 22. maddesi gereği, ödeme hizmeti kullanıcılarının fonlarının bankalar nezdindeki koruma hesaplarında güvence altında olduğunu vurguladı.

Papara Elektronik Para A.Ş. nezdinde yapılan işlemlerle ilgili olarak, geçici olarak günlük limitlerin uygulanacağı ve bu konuda detayların Papara tarafından kamuoyuna duyurulacağı ifade edildi.

TCMB, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının faaliyetlerine ilişkin denetimlerini titizlikle sürdürdüğünü belirterek, süreçle ilgili gelişmelerin kamuoyuna açıklanacağı bilgisini verdi.