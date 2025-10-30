TCMB’nin Sipay’a yönelik geçici durdurma kararı kaldırıldı

6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un 12’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetleri ile 18’inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan elektronik para ihracı hizmetine ilişkin faaliyet izinleri askıya alınmıştı.

TCMB tarafından alınan geçici durdurma kararının uygulanmasının durdurulduğu bildirildi.

Bu kararla birlikte Sipay, tüm ödeme hizmetleri ve elektronik para faaliyetlerini yeniden sürdürebilme imkânına kavuştu.