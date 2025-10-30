TCMB’nin Sipay’a yönelik geçici durdurma kararı kaldırıldı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), elektronik para ve ödeme hizmeti kuruluşu Sipay’ın faaliyet izinlerini daha önce geçici olarak durdurmuştu. Bu karar tekrar kaldırıldı. Bu kararla birlikte Sipay, tüm para faaliyetlerini yeniden sürdürebilme imkânına kavuştu.
6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un 12’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetleri ile 18’inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan elektronik para ihracı hizmetine ilişkin faaliyet izinleri askıya alınmıştı.
TCMB tarafından alınan geçici durdurma kararının uygulanmasının durdurulduğu bildirildi.
Bu kararla birlikte Sipay, tüm ödeme hizmetleri ve elektronik para faaliyetlerini yeniden sürdürebilme imkânına kavuştu.