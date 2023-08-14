Tea Co ikinci üretim tesisini kuruyor

Mehtap HALICI

Nazlı Esen Ummansu, 1992 yılında Trabzon da doğdu, Endüstri Mühendisi. Aynı zamanda Ankara merkezli Tea Co. firmasının kurucusu. 2019 yılında KAGİDER Proje 15 yarışmasında Türkiye’nin Gelecek Vaad eden kadın girişimcilerinden seçildi. Tea Co’nun hikayesi firma kurucusu Nazlı Esen Ummansu’nun 2016 yılında daha 24 yaşındayken Amerika’da bir arkadaşını ziyareti sırasında artizan çaylarla tanışıp, araştırmaları sonucu dünyadaki çay pazarını keşfetmesiyle başlıyor.

Araştırmaları ve gözlemleri sonucu Türkiye’deki pazar ve işleme durumlarının dünyadakinden farklı olduğunu anlaması ile de konuya olan ilgisi artıyor. Katıldığı bir fuarda Bkon Craft Brewer cihazına denk geliyor; ilk şubeleri olan Çayyolu Tea Co’da cafe konseptiyle işe başlıyor ve çayları son teknolojiyle 90 saniyede demliyorlar. Çayın müşterilere alışılmışın dışında ve modernize edilerek sunulması yoğun ilgi görüyor ve kısa zamanda şube operasyonları büyüyerek Ankara’da 5, Dubai’de ise 1 şube açıyor.

Çalışanların yüzde 82’si kadın

Şubelerini pandemide kapatan Nazlı Esen Ummansu’nun üretim tesisi kurma hayali büyüyerek devam ediyor. Herkesin eve kapandığı süreçte kendisinin üretime olan ilgisi daha da artıyor ve o süreçte eve 1 tane overlok makinesi alarak müslin bezlerden poşet çaylar dikmeye başlıyor. Ürünün o dönem ambalajını yaptıklarını ve ulusal bir markete gönderdiklerini anlatan Tea Co kurucusu ve Ceo’su Nazlı Esen Ummansu, sözlerine şöyle devam etti: “Markete böyle bir ürünümüz var, ne dersiniz?’ dedik.

Çok hoşlarına gitti. Güzel geri dönüşler aldık. Çünkü rafta farklı bir üründü. Çok beğenilince kendimizi üretici konumunda bulduk.” Ummansu, böylece müslin poşet çayların diğer poşet çayların aksine demlenen çaya nano ve mikroplastik kalıntısı bırakmadığını ve doğada tamamen çözünebilmesi fikriyle yola çıkarak el işçiliğiyle diktikleri müslin bez çay torbalarıyla müslin bez üretimini başlatmış olduklarını ifade etti.

Şu anda Ankara Ostim’de 2 bin metrekare alan üzerine kurulu tesislerinde 63 kişiye istihdam sağladıklarını ve çalışanların yüzde 82’sinin kadın olduğunu ifade eden Nazlı Esen Ummansu, her geçen büyümeye devam ettiklerini ve şimdi de Çankırı OSB’de ikinci fabrikalarını açmak için kolları sıvadıklarını söyledi.

2 milyon dolarlık yatırım

Büyümelerine paralel olarak dünya standartlarında bir tesis açma hazırlığında olduklarına değinen Ummansu, 7 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulu bu tesislerinde yaklaşık 2 milyon dolarlık bir yatırım bedellerinin olacağını ifade etti. Ummansu, sözlerine şöyle devam etti: “Yeni tesiste çalışan sayımızı ise minimum 200’lere çıkarmayı hedefliyoruz. Daha çok makine teknolojili bir üretim tesisi olacak. Tabii müslin bez dediğimiz el yapımı ürünlerimiz olacak.

Sadece içerideki sistemin daha promum 200’lere çıkarmayı hedefliyoruz. Daha çok makine teknolojili bir üretim tesisi olacak. Tabii müslin bez dediğimiz el yapımı ürünlerimiz olacak. Sadece içerideki sistemin daha profesyonelleştiği bir yatırımla ilerleyeceğiz.” Ummansu, yıllık 125 ton gibi bir çay işlediklerini ve yeni tesisle birlikte bunu 2 katına çıkararak, 250 tona getireceklerini ifade etti.

Ülke sayısını 12’den 20’ye çıkaracak

Şu anda 12 ülkeye ihracat yaptıklarını ve artık üretici konumuyla ilerleyeceklerini belirten Ummansu, “Lübnan, Irak, Dubai, Katar, Kuveyt, Amerika, Balkanlar, Gürcistan, Azerbaycan gibi ülkelere ihracat yapıyoruz. Bu sene sonuna kadar ki hedefimiz minimum 20 ülkeye çıkmış olmak. Buradaki öncelikli pazarlarımız ise Avrupa. Almanya, İtalya, İngiltere hedef ülkelerimiz arasında yer alıyor” ifadelerini kullandı. Ummansu, inovatif ürünler çıkardıklarını belirterek, çilek, ananas, nar, Hindistan cevizi gibi birçok farklı tat sunduklarını ve toplamda 60 çeşit ürünlerinin olduğunu sözlerine ekledi.