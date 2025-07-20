TEB, Euromoney Mükemmellik Ödülleri 2025 kapsamında “Türkiye’nin En İyi KOBİ Bankası” seçildi

Türk Ekonomi Bankası, Euromoney Mükemmellik Ödülleri 2025’te “Türkiye’nin En İyi KOBİ Bankası” seçildi.

TEB KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Ali Gökhan Cengiz, bu ödülün KOBİ’lere verdikleri stratejik desteğin bir yansıması olduğunu belirterek, “KOBİ’ler ülkemizin üretim gücünü temsil ediyor. Yalnızca finansman değil; eğitimden dijital dönüşüme, yeşil dönüşümden sektörel danışmanlığa kadar çok yönlü destek veriyoruz” dedi.

Geniş kapsamlı KOBİ destek modeli

TEB’in KOBİ Bankacılığı yaklaşımı, işletmelerin büyüme hedeflerine katkı sağlayacak kredi ürünlerinden ihracat finansmanına, leasing çözümlerinden dijital bankacılık altyapısına kadar uzanıyor. Cengiz, CEPTETEB İŞTE gibi dijital uygulamalarla KOBİ’lere 7/24 erişim sağladıklarını vurgularken, sürdürülebilirlik çerçevesinde “Yeşil Finansman Çözümleri” ve “Sürdürülebilirlik Finansmanı Ürün Paketi” gibi yenilikçi araçların da önemli katkılar sunduğunu kaydetti.

TEB Girişim Bankacılığı ve TEB KOBİ Akademisi aracılığıyla da KOBİ’lere hem içerik hem kapasite desteği verildiğini dile getiren Cengiz, ihracat odaklı şirketlerin yeşil sertifikasyon ve çevreye duyarlı üretim konusunda da desteklendiğini ifade etti.

Dijital dönüşüm ve uluslararasılaşmaya katkı

Bankanın KOSGEB ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile hayata geçirdiği KOBİ Dijital Dönüşüm Finansman Programı ile dijitalleşmeye yönelik projelere finansman sağlandığını belirten Cengiz, “25 milyon Euro’luk kaynakla KOBİ’lerimizin teknolojik dönüşümünü destekliyoruz. Bu da uzun vadede hem verimlilik hem rekabetçilik açısından önemli avantajlar yaratıyor” dedi.

TEB’in sunduğu bütünsel destek modeliyle KOBİ’lerin sadece finansmana erişimini kolaylaştırmakla kalmadığını, aynı zamanda çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) alanlarında da sürdürülebilir büyümeye katkı sunduğunu belirten Cengiz, bu vizyonun Euromoney gibi uluslararası platformlarca takdir edilmesinin bankanın motivasyonunu artırdığını sözlerine ekledi.