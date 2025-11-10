TEB sürdürülebilirlik sendikasyon kredisini yeniledi

Türk Ekonomi Ban­kası (TEB), sendi­kasyon kredisini ye­nileyerek reel sektöre 350 milyon dolar destek sağla­dı. Çevresel ve sosyal açı­dan sürdürülebilir projele­ri finanse etmeyi amaçla­yan sendikasyon kredisi, 14 ülkeden 5’i yeni olmak üze­re toplam 23 bankanın ka­tılımıyla 500 milyon dola­rın üzerinde talep topladı. 367 gün vadeli kredinin, en yüksek tutarla katılan ban­kalara ait bölümünün top­lam maliyeti ABD doları ve euro kısımlar için sırasıy­la, SOFR+%1,50 ve Euri­bor+%1,25 olarak gerçekleş­ti. Sendikasyon kredisinin sürdürülebilirlik koordina­törlüğünü BNP Paribas ve Standard Chartered Bank, ortak koordinatörlüğü­nü Abu Dhabi Commercial Bank ve Emirates NBD üst­lendi.

İlk kez hayata geçirildi

TEB, Sürdürülebilir Fi­nansman Çerçeve Doküma­nı kapsamında yer alan pro­jeleri finanse edeceği Sür­dürülebilirlik Sendikasyon Kredisi’ni ilk kez hayata ge­çirdi. Bu kapsamda sağla­nan kaynaklar dış ticaretin finansmanını da içerecek şekilde çevresel ve sosyal açıdan sürdürülebilir pro­jelerin finansmanı ve refi­nansmanı için kullanıla­cak. Söz konusu çerçeve do­küman, iklim değişikliğiyle mücadele, temiz enerjiye ge­çiş, enerji verimliliği, okya­nusların korunması, biyoçe­şitliliğin sürdürülmesi, kap­sayıcı ekonomik büyüme ve eğitimde eşitlik gibi alanlar­da somut katkılar sağlamayı hedefliyor.

TEB’in Sürdürülebilirlik Sendikasyon Kredisi’ni ilk kez hayata geçirdiğini vur­gulayan TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici şunları söy­ledi: “Sürdürülebilir finans­man alanındaki kararlılığı­mızın somut bir göstergesi olan Sürdürülebilirlik Sen­dikasyon Kredisi aracılığıy­la hem dış ticaretin finans­manını hem de çevresel, sos­yal ve yönetişim ilkeleriyle uyumlu projeleri destek­lemeyi sürdüreceğiz. Ülke­mizin ekonomik büyümesi­ne katkı sağlarken; toplumu daha iyi bir geleceğe taşı­mak için çalışıyor, sürdürü­lebilir ekonomi, toplum ve çevre yaratmaya yönelik uy­gulamaları destekliyoruz. Çevresel etkilerin yanı sı­ra toplumsal eşitlik ve fırsat eşitliği konularında da du­yarlı bir finansman anlayı­şıyla hareket etmeye devam edeceğiz.”

Kurumsal ve Kurumsal Yatırım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Ömer Ye­nidoğan ise muhabir banka­lardan gelen yüksek talebe rağmen finansman tutarını 350 milyon ABD doları ile sı­nırlı tuttuklarını belirterek şöyle devam etti: “Sürdürü­lebilir finansman alanın­da yaptığımız çalışmalar­da çevresel ve sosyal etkile­ri gözeten, uzun vadeli değer yaratan bir bankacılık anla­yışıyla hareket ediyoruz. Bu işlemle birlikte, çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) kriterlerini iş süreçlerimize daha güçlü biçimde entegre ederek sürdürülebilir büyü­me yolculuğumuza devam edeceğiz.”

Yeşil ve kapsayıcı dönüşüm

TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici yenilenen sendikasyon kredisiyle sürdürülebilir finansman alanında Türkiye ekonomisinin yeşil ve kapsayıcı dönüşümüne katkı sağlamayı ve ayrıca firmalarımızın global rekabette ihtiyaç duydukları finansman desteğini vermeyi hedeflediklerini ifade etti. Leblebici, “Sendikasyon kredimizi 350 milyon ABD doları karşılığı bir tutarla, 1 yıl vadeli dilimini yüzde 106 oranında yeniledik. Kredinin uygun koşullarla yenilenmesi ve bu süreçte gelen yüksek talep, uluslararası yatırımcıların TEB’e ve ülkemize duyduğu güveni bir kez daha gösterdi” diye konuştu.