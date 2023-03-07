TEB Yatırım, Devexperts’in geliştirdiği mobil alım-satım platformunu hizmete sundu

Borsa İstanbul (BİST), yatırımcılar için önemli bir alternatif olarak öne çıktı. BIST100 endeksi, geçtiğimiz yıl %196,57 getiriyle 5.509,16 puana yükselerek, dünya genelinde de iyi bir performansa imza attı. BİST’in bu yükselişi, 1999'dan bu yana en güçlü artış olarak kayıtlara geçti. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun verilerine göre yıl sonu itibarıyla BİST’te yatırımcı sayısı %61 artışla 3 milyon 794 bin 409 olurken, portföy değeri de 6,2 trilyon liraya ulaştı.

Sayıları giderek artan yatırımcıların alım-satım kararlarında verinin büyük önem taşıdığına dikkat çeken Devexperts Türkiye CEO'su Oğuzhan Karakoç, sektörde artan teknoloji kullanımının da yatırım ekosisteminin büyümesinde etkili olduğunu söyledi. Türk Ekonomi Bankası’nın (TEB) iştiraklerinden TEB Yatırım için, TEB YATIRIM TRADER adlı bir mobil alım-satım platformu geliştirdiklerini açıklayan Oğuzhan Karakoç, “Kullanıcılar, Devexperts iştiraki olan dxFeed tarafından sağlanan piyasa verisinden yararlanarak, yatırımlarına veri temelli kararlarla yön verebiliyor” dedi.

Mobil uygulama ile sözleşme yönetimi

“Pandemi döneminde bankalara getirilen uzaktan müşteri edinim imkanının, bu yıl içinde aracı kurumlar ve portföy yönetim şirketlerine de tanınması, yatırımcıların yatırım araçlarına daha çok ve kolay erişmesini sağladı” diyen Oğuzhan Karakoç, TEB YATIRIM TRADER uygulamasında sözleşme imzalama sürecinin de uygulamaya dahil edildiğini, bu sayede yatırımcıların alım-satım işlemlerine odaklanabildiğini vurguladı.

Hisse senedi piyasasına her zaman ve her yerden erişim

TEB YATIRIM TRADER ile Borsa İstanbul Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasına her zaman ve her yerden erişilebileceğine dikkat çeken Oğuzhan Karakoç, “Sermaye piyasalarının önde gelen yazılım geliştirme şirketlerinden Devexperts olarak geliştirdiğimiz, iOS ve Android işletim sistemlerinde çalışan mobil uygulamada; hisse senedi, opsiyon, vadeli işlem ve varant alım-satımı yapılabiliyor. Kullanıcılar, özelleştirilmiş raporlarından ve TEB Yatırım’ın araştırma uzmanları tarafından iletilen tavsiyelerden faydalanabiliyor. Takip listesi, uyarı mekanizması, sıcaklık haritası ve çeşitli analiz araçlarıyla etkin piyasa takibi yapılarak doğru yatırım kararları alınabiliyor” diye açıkladı.

Bankacılık ve aracı kurumları ile tanışma

TEB Yatırım’ın banka aracı kurumu olarak ilk müşterileri olduğunu söyleyen Devexperts Türkiye CEO'su Oğuzhan Karakoç, sözlerini şöyle tamamladı: “Bankacılık alanındaki projeler bizi her zaman heyecanlandırıyor. TEB’in bizim için özel bir yeri var. Bu projede de TEB Yatırım’la çalışma fırsatını bulduk, projenin uygulama safhasında önemli deneyimler edindik. Sermaye piyasalarında faaliyet gösteren kurumlara özel yazılımlar geliştirmedeki uzmanlığımızı, kullanıcı arayüzü ve piyasa verisi aktarımı konusunda geliştirdiğimiz nitelikli ürünleri, TEB Yatırım aracılığıyla Türkiye’deki yatırımcıların hizmetine sunmaktan mutluluk duyuyoruz.”