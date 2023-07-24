TEB'den Bodrum'daki şubesine güneş enerjisi!

TEB, Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunurken; ekonomiye ve topluma değer katan, pozitif etki yaratan çalışmalar yapmaya, toplumu daha iyi bir geleceğe taşımak için desteklemeye devam ediyor.

TEB, Bodrum’da hizmet veren şubesinin enerji ihtiyacını şube çatısına kurulan güneş panelleriyle karşılamaya başladı.

TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, sürdürülebilir bir çevre için enerji tasarrufuna yönelik projelere önem verdiklerini belirtti.

Mendi, şöyle devam etti: “TEB olarak bankacılık faaliyetlerimizle ülkemizin sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunurken, toplumu daha iyi bir geleceğe taşmak için çevresel ve sosyal sorumluluklarımızı da yerine getirmeye çalışıyoruz. Gelecek nesillere daha yaşanılır bir dünya bırakmak için çevresel etkilerimizi azaltma hedefiyle çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Genel merkez binalarımızda ve şubelerimizde enerji tasarrufuna yönelik projeler hayata geçiriyoruz.

Şubelerde tasarruf tedbirleri

Şubelerimizdeki aydınlatma armatürlerini LED’e dönüştürerek enerji tasarrufu sağlıyor, su tüketimini azaltmaya ve enerji verimliliğini sağlamaya yönelik projeler gerçekleştiriyoruz. Enerji alanındaki çalışmalarımızın önemli bir örneği olarak, Karya Bodrum Şubemize bir güneş enerjisi sistemi (GES) kurduk. Bu sistem sayesinde, enerjisini güneşten alan şubemiz, karbon salımını da azaltarak sektörde çevreci şubelerin sayısının artması için örnek teşkil ediyor.

Yüzde 60'lık enerji Güneş'ten

10,0 kilovat gücünde 26 adet güneş panelinden oluşan sistem, yıllık yaklaşık 20 bin kilovatsaat enerji üretimiyle Karya Bodrum Şubemizin yüzde 60’a yakın elektrik enerjisini sağlayabiliyor. Turizm sektöründe uluslararası alanda marka konumda bulunan Bodrum ilçemizde bu çalışmayı yapmaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz.”